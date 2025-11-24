Esperanza Ramírez«Hemos visto cómo se van perdiendo nuestros valores agro regionales»

Ginés S. Forte Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

La agricultora de frutas de hueso Esperanza Ramírez, responsable del Área de Mujer y Familia del sindicato agrario COAG en la Región de Murcia, es la autora de 'Cosechas y sabores', un colorido repaso de los productos que se cultiva y crían en la Región, incluidas recetas en las que se da cuenta de preparados culinarios, principalmente tradicionales, elaborados con este género. La trazabilidad alimentaria de estos ingredientes conforma un punto clave de la publicación, enmarcada en la línea Corresponsables de la Consejería de Igualdad de la Región de Murcia; sobre todo por el propósito de fomento de la producción local. En este mismo marco, COAG ha emprendido en la Región una campaña de promoción de nuestra agricultura dirigida a escolares.

–¿En qué consiste esta iniciativa de fomento de los productos agrarios de la Región que han emprendido?

–El objetivo del proyecto es acercar la comunidad escolar a los valores de los cultivos de nuestra región. Pretendemos que al finalizar el proyecto sepan responder a preguntas como cuándo (historia), qué (conocimiento del medio), cómo (con agua y trabajo) o cuándo(estacionalidad). Para lograrlo hacemos un recorrido histórico que sigue una pauta cronológica educativa y dinámica, en la que se simultanean conocimientos teóricos con prácticos; se combinan huertos escolares con libros, y se dota a cada producto de cronología y características climáticas benignas para su cosecha. La cronología no sólo es histórica, también es vegetativa, referida al mundo vegetal. Así, hablamos de estacionalidad, por ejemplo. Y si nos referimos a animales, explicamos por qué viven en nuestra región y qué proceso evolutivo genético han seguido desde que llegaron a ella. Ambos elementos, cronología y clima y suelos, son la razón del reparto de especies tan diversas y variadas de nuestra Región.

–Esta campaña se enmarca en la presentación del libro 'Cosechas y sabores', que han elaborado con una serie de buenas prácticas de consumo de nuestros productos agrícolas. ¿Cómo surgió la de escribirlo?

–Desde COAG, creemos firmemente en la educación de nuestros hijos, y pensamos que cuanto mejor preparados estén mejor les irá en la vida. En ese marco, a lo largo de los últimos años y debido a la globalización, hemos visto cómo se están perdiendo nuestros valores agro regionales. Se está perdiendo el conocimiento sobre qué plantamos, qué recolectamos, qué vendemos y, lo que es más importante, cuándo y en qué estación lo hacemos. Estos son elementos imprescindibles para preservar nuestro patrimonio, nuestra identidad y el crecimiento de nuestra economía.

«Conocer la trazabilidad de un pimiento o un limón ayuda a potenciar el consumo de los productos locales y de temporada»

–¿Qué objetivos pretenden con esta publicación?

–Saber cuándo y dónde se cultiva un melocotón, y cuándo se recoge llevará a temporalizar su consumo y, al localizar su procedencia, conocer territorio. Conocer la trazabilidad productiva de un pimiento, brócoli o limones, o de una carne, ayudará a potenciar el consumo de productos locales y de temporada. Pero para que vivamos todos, plantas, animales y nosotros, nos hace falta el agua. Una sostenibilidad hídrica tan endeble como la actual en la Región necesita que los jóvenes estudiantes valoren el esfuerzo del aprovechamiento y el rendimiento económico y social que se le saca a cada gota de agua en el sector, lo que redunda en beneficio económico para todos. Una vez que conozcan qué producimos, cómo lo producimos y cuándo lo produce el agro de su región, sabrán leer y apreciar la información de la etiqueta de cualquier bien de consumo, y entenderán el esfuerzo que ha supuesto mantener tal o cual elemento en el tiempo para ahora poder dotarlo de una denominación de origen protegida, por ejemplo. De este modo se busca que consuman productos de cercanía, (de canales cortos), con menos transporte y más frescos. Así se fomentan las compras en comercios de barrio. Les enseñamos a consumir todos los efectivos productivos [sin desechar frutas pequeñas, por ejemplo], con desperdicio cero. Enseñamos cocina de aprovechamiento, a comprar productos una vez hecha la planificación de consumo familiar de la semana, etc.

–¿Qué pautas cree que los futuros consumidores deben tener en cuenta a la hora de elegir los productos agrarios que adquieren?

–Queremos que los jóvenes sepan lo que supone una trazabilidad sanitaria de toda nuestra producción agraria vegetal y animal. Explicarles y enseñarles a nuestros escolares estas pautas de producción sostenible les llevará a emplear productos de kilómetro 0, a utilizar la economía circular, a no generar desperdicio alimentario en casa, a ajustar la temporalidad al consumo, a reutilizar y reciclar... Cuando ellos sean los responsables, o bien de producir o bien de consumir, tendrán herramientas para poder gestionar el reto y hacerlo de manera sostenible.

–Fomentar pautas como el consumo de productos de cercanía, ¿no va en dirección contraria a un sector agrario tan exportador como es el de la Región de Murcia?

–Aquí intervienen varios factores. En la agricultura familiar profesional cada euro que genera la exportación revierte en la economía regional, donde permite inversiones en ingeniería agrícola, transporte, frío industrial, riego tecnificado, logística de tierra y portuaria, y, por lo tanto, genera bienestar social regional. Por otro lado, el mercado local y nacional no puede absorber nuestros niveles de producción, ni tampoco garantiza precios estables que mantengan las explotaciones en un nivel económico rentable. La venta tanto nacional como internacional permite planificar plantaciones y reduce la volatilidad del agro, lo que facilita a las empresas planificar inversiones y empleo de forma estable a medio plazo. Igualmente, contar con un sector exportador sólido y estable atrae inversiones, financiación bancaria, fondos europeos... que repercuten en la mejora de infraestructuras, la modernización de regadíos e I+D, por ejemplo. La exportación agroalimentaria de la Región nos ha llevado a tener un agro sólido y con una balanza comercial netamente positiva, lo permite gozar de una buena resiliencia económica que, en momentos de crisis de mercados nacionales, es nuestro seguro económico. La diversificación de producciones, y la variedad de mercados nos hace no tener todos los huevos en la misma cesta.

–¿Está haciendo bien los deberes el sector agrario regional para acometer los retos del futuro (cambio climático, competencia de terceros...)?

–Nuestro gran problema es la deficiencia hídrica. Por eso somos pioneros en tecnología de riego, en el su control mediante sondas, en sensores y en reutilización de las diferentes aguas. Este es un elemento que, junto con la modernización sistemática de las explotaciones, la profesionalización del trabajo, la digitalización, el control sostenible de plagas y la adaptación de variedades al cambio climático, entre otras actuaciones, nos permiten una mayor resiliencia y ser más eficaces en la reducción de costes. Todo ello manteniendo la trazabilidad y la sostenibilidad. También se hace frente a la competencia desleal de terceros países que no compiten con las mismas reglas del juego ni en salarios, ni en normativas de sanidad vegetal, por ejemplo. De ahí que pueden ser más competitivos en precios. Pero podemos decir con voz alta y clara que las producciones del agro de Murcia tienen la calidad garantizada y son sostenibles.

–¿Qué vías para mejorar le quedan al sector agrario regional?

–Nos falta seguridad hídrica, que no la tenemos. Nuestra dependencia de fuentes externas nos hace vulnerables. El problema que se plantea con el agua desalada es que necesitamos el paso de los años para poder poner en marcha esas obras faraónicas. Y mientras esa agua no sale por las tuberías de nuestras explotaciones (mínimo en diez o quince años) la pregunta es con qué regamos, cómo mantenemos nuestra economía familiar, cómo se mantiene la economía de la Región del Murcia.

Temas

Agricultura