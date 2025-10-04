La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paco López Mengual (Molina de Segura, 1962). Enrique Martínez Bueso
Ababol | El libro de la semana

'Tres cucharadas de lentejas', ni pescado ni pepino

En esta nueva obra suya, Paco López Mengual demuestra, con creces, ser un espléndido cuentacuentos, un ameno parlanchín de siete pares de suelas que, de proponérselo, no se callaría ni debajo del agua

José Belmonte

José Belmonte

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:45

Comenta

Paco López Mengual, autor, editor y mercero -el mercero más famoso del mundo, sin duda alguna-, es el mismo que viste y calza con obras ... de tanta enjundia y valía como 'El mapa de un crimen', 'El último barco a América' y la espléndida y conmovedora 'Espinosa Pardo (Historia de un confidente)'. Al margen, claro, de sus más que conocidos libros de carácter juvenil, sus cuentos, sus crónicas y sus romances. En esto de la literatura, sea del género que fuere, López Mengual no da puntada sin hilo, y nunca mejor dicho tratándose de un ilustre y experimentado mercero, siempre con la oreja atenta a los sabrosos comentarios de su clientela, que es, al cabo, la fuente principal de su literatura y de sus deliciosos -tan deliciosos como breves- artículos periodísticos.

