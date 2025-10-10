Intenso thriller con Murcia como escenario realista

Trifón Abad (Murcia, 1979) acaba de poner en el mercado su segunda novela policiaca, 'La víctima perfecta' (2025), caligrafiando negro sobre blanco desde la primera ... página un caso de secuestro altamente empático para los lectores afines al género. La desaparición de Gonzalo Quintero en el camino a su casa, cuando anda ensimismado por el barrio murciano de La Fama, y por otros; es un niño de 11 años, cuyas peculiaridades aprisionan lo emotivo en tanto que el chico es superdotado, muy introvertido, casi a nivel patológico. Un guiño a las claves de la novela policiaca desde Tzvetan Todorov, cuando califica las novelas de este género como novelas de «enigma» en las que debe resolverse un crimen, o similar, al compás del desarrollo pormenorizado de la investigación. Y de los lectores que desconocen quién es el culpable.

En la familia de Gonzalo todos pueden ser culpables: la incierta nueva pareja de su madre, el abogado de la empresa en apuros, la leal limpiadora, los amigos recientes de su hermana, y alguna sorpresa cercana a la familia. Menudo lío tiene que investigar el subinspector Gustavo Suances junto a su nueva compañera de tareas, la inspectora Alarcón. La trama se enroca en dificultad, pues aumenta exponencialmente al paso de la acción. Y podemos interesarnos en otras vías del mal que se abren de súbito: Gonzalo juega muy bien al ajedrez y a veces lo hace en aplicaciones del móvil, ¡peligro!, la red ampara los intereses espurios y el mal campa a sus anchas; también juega al hockey en el colegio y no parece sentirse muy a gusto con sus compañeros, ¡cuidado!, que asoma el 'bullying' por cada esquina; las secuelas del divorcio de los padres siguen enmarañadas y alguien puede perder la cabeza en desentrañar tal conflicto de intereses; por otro lado, la empresa familiar, hasta hace poco entre las más distinguidas de la región, pasa por momentos difíciles y en seguida todos quieren cobrar su parte de la tarta desamparada.

'La víctima perfecta' Autor: Trifón Abad.

Género Novela de suspense y misterio.

Editorial: Grijalbo.

Año de edición 2025.

Páginas: 352.

En fin, el entorno familiar y el abanico de relaciones de sus integrantes, como el de cualquier familia común, es susceptible de ser investigado, si bien la maraña de conflictos en momentos puntuales más que despejar dudas aumenta la incertidumbre en el paciente subinspector.

De La Arboleja a La Manga

Como es muy satisfactorio para lectores de la zona geográfica, el espacio murciano permite la consideración de narración realista a esta novela, consiguiendo con esa pretensión de verosimilitud no solo cumplir con las reglas del género sino ofrecer al lector una focalización cercana que sin duda desata su complicidad. ¿Quién no se emociona leyendo una novela cuya acción recorre su calle, su barrio o su ciudad? Pues eso, el escenario es la ciudad de Murcia, donde vive la familia de Gonzalo, en un chalé de La Arboleja, y otras zonas del cinturón. Dos puntos geográficos se añaden a la investigación: el del Puerto Deportivo Tomás Maestre en La Manga del Mar Menor donde fondean barcos de lujo y dueños sin nombre y, con un guiño a su anterior novela, 'La noche de arena', la aparición esporádica del muy estimado detective Robles, que reposa de sus asuntos en Cabo de Palos.

Nuestro protagonista cumple los requisitos del género. Gustavo Suances subinspector expectante ante el inminente cambio de jefe en la comisaría, con amigos silenciosos y algún enemigo dentro del cuerpo que le pone alguna zancadilla en la investigación y una jefa que ejerce su autoridad con cierto despotismo y no le pasa ni una. Afanado en descubrir al autor o autores del secuestro, va resolviendo penosamente las zancadillas de la realidad, como gustaba hacer a Milan Kundera con sus personajes para enriquecer su aspecto psicológico y bucear en sus interioridades con las que hacernos comprender cómo cada uno gestiona su ego en situaciones de alto riesgo. Al fin y al cabo una manera sencilla de construir el armazón de los personajes cercanos a las personas reales. Poniéndolos a actuar. Es la verosimilitud, lector.

Interesante trayectoria

Una excelente novela policiaca que nace de la imaginación del autor, de su capacidad de invención como lector que, a la edad de 14 años, leía con voracidad la novela de Stephen King 'Maleficio', porque ansiaba conocer el final. Trifón Abad es licenciado en Periodismo y en Teoría de la Literatura Comparada. Profesor de Lengua y Literatura en un instituto. Comienza su trayectoria literaria con la publicación de los libros de relatos 'Que la ciudad se acabe pronto' (2018) que resultó finalista del XV Premio Setenil de relatos, prestigioso galardón que se ha consolidado en Molina de Segura, y 'Quitamiedos' (2021). Su primera novela es 'La noche de arena' (2024), una desconcertante investigación por varias localidades del entorno rural de la ciudad de Murcia llevada a cabo por el detective Carlos Robles, que aún no ha resuelto la desaparición de su hija hace la friolera de 7 años. Finalista con ella del premio Morella Negra de novela del mismo género.

La fuerza de la novela negra en el espacio literario global es enorme. Desde Allan Poe a los principios en la España finisecular con Vázquez Montalbán, Alicia Giménez-Bartlett, Juan Madrid, Andreu Martín o Lorenzo Silva ha llovido mucho, es un decir, pero sí ha consolidado el género y la aceptación popular se mantiene constante desde hace más de 30 años. Quién no conoce a Carmen Mola. Aún podemos ir de la mano de Pepe Carvahlo, de Petra Delicado o de Belilacqua y la sargento Chamorro. En todos hay un camino de obstáculos para descubrir el autor del crimen, y en ese camino se descubren las costuras de una sociedad, mayoritariamente urbana, con sus sombras y sus trampas. Madrid, Barcelona y en esta novela Murcia son escenarios de la realidad, en la que suceden los avatares de cada individuo, muchos de ellos enfrentados al peligro, al crimen o a la mala suerte. Aquí vamos de la mano del subinspector Suances, que avanza en la trama como nosotros imaginamos que debe hacer. O no.