Trifón Abad (Murcia, 1979), autor de relatos y novelas. JAVIER CARRIÓN / AGM
El libro de la semana de Ababol

Intenso thriller con Murcia como escenario realista

El autor murciano Trifón Abad narra la desaparición de Gonzalo Quintero en el camino a su casa, cuando anda ensimismado por el barrio murciano de La Fama, y por otros; es un niño de 11 años, cuyas peculiaridades aprisionan lo emotivo en tanto que el chico es superdotado, muy introvertido, casi a nivel patológico

Antonio Ortega

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Trifón Abad (Murcia, 1979) acaba de poner en el mercado su segunda novela policiaca, 'La víctima perfecta' (2025), caligrafiando negro sobre blanco desde la primera ... página un caso de secuestro altamente empático para los lectores afines al género. La desaparición de Gonzalo Quintero en el camino a su casa, cuando anda ensimismado por el barrio murciano de La Fama, y por otros; es un niño de 11 años, cuyas peculiaridades aprisionan lo emotivo en tanto que el chico es superdotado, muy introvertido, casi a nivel patológico. Un guiño a las claves de la novela policiaca desde Tzvetan Todorov, cuando califica las novelas de este género como novelas de «enigma» en las que debe resolverse un crimen, o similar, al compás del desarrollo pormenorizado de la investigación. Y de los lectores que desconocen quién es el culpable.

