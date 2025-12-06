Cartografías íntimas entre España y Latinoamérica

Las editoriales dejan traslucir con sus colecciones una suerte de poética que se construye poco a poco con la colaboración de editores, autores y lectores. ... Candaya lleva más de dos décadas ofreciendo uno de los catálogos más interesantes de los que ofrecen los sellos independientes españoles; Paco Robles (fallecido en 2023) y Olga Martínez han creado una serie de colecciones en las que les han dado voz a autores muy interesantes de España y de varios países de Hispanoamérica, un segundo hogar para los editores. En la colección Candaya Abierta, una cuarta vía dedicada a obras híbridas que no encajan en la poesía, el ensayo o la narrativa, acaban de ser publicados dos libros que por sus concomitancias, más allá de compartir colección, creo que pueden ser recomendados de manera conjunta en esta página.

Tanto 'Geografía escrita' del español Álex Chico como 'Barrio Moscardó' del peruano afincado en nuestro país Sergio Galarza, parten, a pesar de sus singularidades y diferencias en las que más tarde me detendré, de un lugar común. Se sitúan ambas obras en ese tipo de literatura que desmarcándose de los géneros tradicionales, aunque partiendo de la autobiografía y la crónica, optan por ofrecer una renovación del ensayo desde perspectivas personales. Además, en los dos libros se produce un diálogo entre España y Latinoamérica, que, especialmente en el caso de la obra de Galarza, van turnándose en el protagonismo del libro. Por último, los dos títulos nos advierten de la importancia de los espacios, esencialmente urbanos, en las obras literarias: los autores se convierten en topógrafos que recorren las ciudades para crear sendas cartografías íntimas de las mismas.

El libro de Chico es una recopilación de crónicas escritas por el autor en la última década y que recogen diversas visitas a ciudades de medio mundo a las que acude como turista o en las que habita durante un tiempo. Todos estos textos se alejan de la mera reseña de monumentos y mezclan experiencias de todo tipo con numerosas referencias a autores que vivieron allí y que escribieron sobre estas urbes. El conocimiento del narrador extremeño de obras, escritores y citas relacionadas de manera directa con la ciudad relatada es enciclopédico. 'Geografía escrita' sirve, en primer lugar, como manual para todos los viajeros que preparamos la visita de un lugar mediante la literatura que previamente lo describió, como «una avanzadilla que se adelantara con el fin de guiarnos una vez que estemos en él» (101) como el propio Chico señala.

'Geografía escrita' Género Ensayo

Editorial Candaya

Autor Álex Chico

Cubierta Francesc Fernández

'Barrio Moscardó' Género Ensayo

Editorial Candaya

Autor Sergio Galarza

A lo largo de los capítulos visitamos rincones de España vinculados con el autor (La Vera, Salamanca, Blanes, Plasencia, Granada), espacios europeos muy diferentes (Praga, Berlín, Lisboa, Ítaca, Malta…) y una Latinoamérica donde se suele encontrar con escritores locales (Ecuador, Buenos Aires, Chile, Asunción, La Habana). Estos distintos viajes se completan con otros más exóticos (Tánger e Iowa) y con la antítesis de tanto desplazamiento con el que cierra el libro: la habitación. Si bien tanto las experiencias del autor, desde la surrealista noche en Praga hasta las largas veladas con autores ecuatorianos, como las múltiples referencias literarias aludidas son interesantes, destaca la obra por algunas reflexiones sobre la relación entre literatura y geografía urbana, que le hacen llegar a la conclusión de que «una ciudad, cualquier ciudad, es una suma de fragmentos» (108). Chico se imagina viviendo en cada localidad que visita, fabulando también con una vida diferente, y acaba confesando que el objetivo de estas crónicas es «hercúleo» ya que «el lugar siempre irá un paso por delante y siempre se reservará alguna cita clave» (66).

Si el autor extremeño visita a través de sus páginas decenas de espacios diferentes, Sergio Galarza nos ofrece, por el contrario, la descripción de los dos lugares en los que ha vivido: Lima y Madrid. De hecho, podemos concretar mucho más en esta topografía vital que realiza el autor peruano ya que la mayor parte del libro está dedicada a dos barrios: el limeño de Los Sauces y el madrileño de Moscardó. Las calles en las que se crió en Perú y la casa en la que habitó hasta emigrar a Madrid a comienzos del siglo XXI son las protagonistas de la mayor parte de 'Barrio Moscardó'; en estos capítulos se suceden historias y personajes de Los Sauces, una zona de Lima que parece haber basculado siempre entre la clase media, a la que pertenecen los Galarza, y la proletaria e incluso marginal en la que se integran algunos de los vecinos. El autor parte de sucesos anecdóticos sin mucho más interés que retratar una zona (el distrito de Sauquillo) y una época (las últimas décadas del siglo XX) para ofrecernos reflexiones mucho más enjundiosas; en ellas Galarza ahonda en conceptos como el desclasamiento, la emigración, «hundirte con los tuyos o escapar hacia un futuro incierto», (51) o el recuerdo de la infancia «para buscar eso que enterré» (34).

Palabra llena de luz

Aunque ocupa menos capítulos, considero igual o más interesante la última parte del libro, aquella en la que el autor narra su vida de padre separado y trabajador precario en el Madrid contemporáneo. Se enfrenta a la amenaza real de acabar viviendo en la calle y de perder la custodia de sus hijos; para evitar ese desclasamiento hacia abajo (que contrasta con el inverso con el que su madre soñó toda su vida) se aferra a una oposición para conseguir un trabajo público y con él la posibilidad de comprar un piso. En la descripción del nuevo barrio madrileño reaparece la defensa de la vida en comunidad y su solidaridad que ya vimos en la narración de su infancia y construyen una reivindicación que acaba uniendo Los Sauces con Moscardó, Madrid con Lima y la infancia del autor con la de sus hijos.