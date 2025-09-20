La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Belzunce (Pamplona, 1976), director editorial de Vocento. Óscar Chamorro
El libro de la semana de Ababol

106 relatos de periodistas que luchan y salvan la democracia

'Periodistas en tiempos de oscuridad' ·

Frente a la dictadura del algoritmo, frente a la inevitable «revolución cultural» en marcha, la llamada «transición digital», este libro con prólogo de Sergio Ramírez recoge todo un despliegue de demostraciones de que el buen periodismo es posible, aunque encuentra infinidad de obstáculos

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:32

Los 106 testimonios que ofrece Fernando Belzunce (Pamplona, 1976) en 'Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era ... de la desinformación' (Ariel, 2025), con prólogo de Sergio Ramírez (Premio Cervantes), demuestran que la teoría y la práctica en el ejercicio del periodismo no siempre van de la mano, pero tienen que dársela forzosamente si queremos «una prensa más ética, transparente y cercana a la sociedad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  2. 2

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  3. 3

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  4. 4

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  5. 5

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua
  6. 6

    El aeropuerto regional se queda fuera del ambicioso plan de inversiones de Aena
  7. 7

    Carlos Alcaraz, la estrella de la Laver Cup de San Francisco: «Reúne lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic»
  8. 8 Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia
  9. 9 The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival
  10. 10

    El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 106 relatos de periodistas que luchan y salvan la democracia

106 relatos de periodistas que luchan y salvan la democracia