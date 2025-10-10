La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco López Gálvez preparando medios de cultivo microbiológico en el laboratorio. Samia Andrade Alle
Ciencia

Tres años para revertir tres siglos de azufre en el vino

Una investigación financiada por el Gobierno regional, a través de la Fundación Séneca, busca alternativas a este antiséptico de uso extendido en las bodegas desde el siglo XVIII para conseguir un producto más saludable sin reducir su calidad

Ginés S. Forte

Ginés S. Forte

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:48

El paso del tiempo da vida al vino. Pero también procura otras vidas indeseables dentro de él. La proliferación de microorganismos y los procesos de ... oxidación que se generan mientras el producto va tomando cuerpo son efectos que los enólogos combaten aplicando limitadas cantidades de sulfuroso (azufre). Este conservante, universalmente utilizado en las bodegas para prevenir el deterioro causado por estos elementos y que se acabe convirtiendo en vinagre, también tiene, sin embargo, su cara B: no resulta del todo sano para los consumidores. De ahí que un equipo del grupo de investigadores de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Murcia (UMU), encabezados por el especialista de la Facultad de Veterinaria Francisco López Gálvez, se haya propuesto reducir, o incluso eliminar, la exposición a este compuesto cuando se toma vino. El objetivo último, en boca del especialista de la Facultad de Veterinaria que encabeza la iniciativa, Francisco López Gálvez, es preocupar que este sector, «importante tanto a nivel regional como a nivel nacional», apunta, «gane competitividad».

