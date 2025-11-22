Un paseo botánico por el centro de Murcia

José Manuel López Nicolás Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

A menudo paseo por Murcia sin un destino concreto, pero hay recorridos que me gustan especialmente. Uno de ellos une dos de mis jardines favoritos: el Jardín de Fofó, en la calle Torre de la Marquesa, y el Jardín de Floridablanca, corazón del Barrio del Carmen. A lo largo de apenas dos kilómetros, este itinerario permite contemplar cinco árboles exóticos poco habituales en las ciudades.

1. El Jardín de Fofó y el Palo Botella.

El Jardín de Fofó, nombrado así en honor al famoso payaso fallecido en 1976, cuenta con un lago, zonas verdes, un auditorio, pajareras y un distinguido ejemplar de Chorisia speciosa, conocido como palo borracho o árbol botella. Originario de Sudamérica, pertenece a la familia de las Malváceas, la misma del baobab y el hibisco.

Este árbol es reconocible por su tronco ensanchado en la base, capaz de almacenar agua para resistir la sequía. Con el tiempo, dicho tronco se vuelve más cilíndrico y el árbol puede alcanzar unos 20 metros de altura. Su floración es uno de sus mayores atractivos: en primavera y verano produce grandes flores rosadas, blancas o amarillas, de cinco pétalos y centro prominente, que atraen abejas y aves.

El palo borracho se adapta bien a diversos climas siempre que los inviernos sean suaves, por lo que Murcia le resulta propicia. Por su resistencia y belleza, es frecuente en parques y avenidas, y constituye un fantástico punto de partida para este paseo botánico.

2. Alfonso X y el Plátano de Sombra.

Tras abandonar el Jardín de Fofó, mi ruta continúa hacia la Plaza Circular y desemboca en la que considero la avenida más hermosa de Murcia: Alfonso X el Sabio, inaugurada en 1940 para unir la Redonda con Santo Domingo. Desde el principio se diseñó con un bulevar central arbolado, y el árbol elegido debía dar sombra abundante. Por ello se optó por Platanus hispanica, también llamado plátano de sombra, un árbol de hojas caducas que se ha vuelto representativo en áreas urbanas y parques en diversas partes del planeta. Platanus hispanica es un híbrido entre Platanus orientalis (plátano oriental) y Platanus occidentalis (plátano americano).

Quienes paseamos por Alfonso X El Sabio sabemos que el plátano de sombra es un árbol de gran tamaño, alcanzando alturas de hasta 30 o 40 metros. Su tronco, robusto y recto, puede superar los dos metros de diámetro. La corteza es notable por desprenderse en placas, revelando manchas de colores que van del verde al gris, blanco y crema, creando un efecto moteado y llamativo. Además, su fruto, una cápsula redonda y espinosa llena de semillas, es otra de sus características distintivas.

Sin duda, el otoño es la mejor época para caminar por la Avenida Alfonso X. Durante esta estación, el plátano de sombra pierde sus hojas, las cuales se tornan en maravillosos tonos amarillos y marrones antes de caer.

3. La Plaza Julián Romea y la casuarina.

Al final de Alfonso X suelo girar hacia la calle José Echegaray y llegar a la plaza Julián Romea, donde aparecen las casuarinas, árboles de la familia Casuarinaceae originarios de Australia, el sudeste asiático y algunas islas del Pacífico.

Aunque recuerdan a los pinos por sus finas ramas colgantes, no están emparentadas con ellos. En Murcia se encuentran también en Vistabella, el Malecón, Puerta Nueva y el Cuartel de Artillería. Las casuarinas poseen hojas diminutas en forma de escamas, mientras que las ramas verdes y delgadas realizan la fotosíntesis, lo que les permite soportar suelos pobres, salinos o áridos.

Por su resistencia se utilizan como cortavientos, para evitar la erosión o en proyectos de recuperación ambiental. Sin embargo, en ciertos lugares se consideran invasoras debido a su rápido crecimiento y capacidad para desplazar especies autóctonas.

4. San Bartolomé y el ombú.

Desde la plaza Romea me dirijo por la calle Jabonerías hasta la Plaza de San Bartolomé, donde se alza un magnífico ombú (Phytolacca dioica), originario de las pampas sudamericanas. Su nombre en guaraní significa «sombra», ya que puede alcanzar 15 metros de altura y desarrollar una copa muy amplia.

En 2016 el ayuntamiento acondicionó una zona de descanso bajo su sombra, un lugar perfecto para hacer una pausa durante el paseo. Sus hojas, grandes y verdes, crecen de forma alterna, y produce pequeñas flores blancas agrupadas en racimos, seguidas de bayas no comestibles que sirven de alimento a aves dispersoras.

El ombú es curioso desde el punto de vista botánico: aunque se le considera un árbol, en realidad es una hierba gigante porque no forma un verdadero tejido leñoso. Su tronco esponjoso, que puede superar los dos metros de diámetro, almacena agua y le permite resistir largas sequías.

5. El Jardín de Floridablanca y la jacaranda.

Tras descansar bajo el ombú, continúo hacia el Puente de los Peligros y cruzo la Plaza Camachos hasta llegar al Jardín de Floridablanca, el primer jardín público construido en España. Entre su variada vegetación destaca mi árbol preferido: la jacaranda (Jacaranda mimosifolia).

Originaria de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, es célebre por su espectacular floración azul-violeta. Se calcula que el ejemplar de Floridablanca supera los cien años. Aunque tolera la sequía, necesita suelos bien drenados y climas sin heladas fuertes, por lo que su cultivo queda limitado a regiones cálidas como Murcia. También puede verse en Vistabella, donde un ejemplar de la Avenida Intendente Jorge Palacios ofrece un hermoso espectáculo en primavera.

La jacaranda pertenece a la familia Bignoniaceae y puede crecer hasta 20 metros. Su corteza es gris y algo rugosa; sus hojas, muy divididas, le dan un aspecto plumoso. En primavera y verano se cubre de racimos de flores tubulares de hasta cinco centímetros. Cuando caen, forman sobre el suelo una alfombra violeta que embellece aún más el jardín.

Estimados lectores de LA VERDAD, así concluye este itinerario botánico de dos kilómetros por Murcia, un paseo que enlaza cinco árboles procedentes de distintos continentes, pero perfectamente adaptados a la ciudad. Es el momento de regresar al Jardín de Fofó… o de tomarse el aperitivo en el Barrio del Carmen. Yo siempre elijo la segunda opción.