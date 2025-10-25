La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La columna de la Academia

La vida en un espejo

Mariano Gacto Fernández

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:47

Los elementos más importantes de las estructuras celulares de todos los seres vivos están formados por proteínas y carbohidratos. A su vez, las proteínas están ... formadas por aminoácidos y los carbohidratos por azúcares. Curiosamente, en nuestro planeta los aminoácidos de las proteínas tienen una configuración molecular levógira, es decir, se orientan espacialmente como si miraran a la izquierda (L-aminoácidos). En cambio, los azúcares de los carbohidratos, e incluso los presentes en los ácidos nucleicos, tienen una configuración dextrógira (D-azúcares). No se sabe la razón biológica por la que se ha establecido esta elección, pero el origen de esta dualidad de configuraciones se remonta a las primeras etapas de la aparición de la vida sobre la Tierra. Si en otros planetas existiera vida, no resulta inconcebible imaginar que ocurriera lo contrario en las moléculas de esos organismos.

