La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La columna de la Academia

Emplear con moderación

Manuel Hernández Córdoba

Manuel Hernández Córdoba

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:55

El papel, el cartón y otros productos relacionados son tan habituales en nuestra vida cotidiana que no les prestamos la debida atención. El papel es, ... en esencia, una fina lámina obtenida a partir de celulosa proveniente del material vegetal. Desde China vino a sustituir al papiro y al pergamino como soporte de la escritura y se introdujo paulatinamente en todo el mundo, obteniéndose primero con procedimientos artesanales y hoy en día en modernas factorías. Su utilidad es enorme, pero también lo es la cantidad de materia vegetal, consumo de energía, agua y productos químicos que se requieren para obtenerlo. Por fortuna, puede reciclarse y volver a utilizarse en buena medida tras un adecuado tratamiento, con lo que se consigue un ahorro desde todos los puntos de vista. Por el contrario, hay que indicar que no todo el papel puede ser recuperado, pues dependiendo del uso el reciclaje puede ser difícil o incluso imposible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  5. 5 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  6. 6 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  7. 7 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  8. 8

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  9. 9

    Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Emplear con moderación