La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La columna de la Academia

¿Se pueden tener bacterias en el cerebro estando sano?

Mª Ángeles Esteban Abad

Académica de número de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:32

Alimentos para reducir el colesterol: nuevas evidencias

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  5. 5 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7

    El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera
  8. 8

    La Navidad arrancará en Murcia con un espectáculo de encendido en Belluga
  9. 9

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  10. 10

    La precariedad avanza en la Región de Murcia y empeora la situación de la clase media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Se pueden tener bacterias en el cerebro estando sano?