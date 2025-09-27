La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El secreto científico de los tatuajes

José Manuel López Nicolás

José Manuel López Nicolás

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:55

Los tatuajes han acompañado a la humanidad durante miles de años. En Egipto se tatuaban figuras geométricas en sacerdotisas hacia el 2000 a.C. En ... Polinesia, el tatuaje era un rito de paso y de rango social. En Japón, el arte del irezumi alcanzó niveles de detalle extraordinario mientras que, en Occidente, los tatuajes se asociaron durante mucho tiempo a marineros, soldados y prisioneros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  5. 5 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  6. 6 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  7. 7

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  8. 8 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  9. 9

    Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El secreto científico de los tatuajes

El secreto científico de los tatuajes