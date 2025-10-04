La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La columna de la Academia

10 razones para combatir las pseudociencias

José Manuel López Nicolás

José Manuel López Nicolás

Académico de número de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:46

Comenta

Las pseudociencias representan una amenaza persistente para la salud pública, la educación, la formulación de políticas y la confianza social en el conocimiento. Frente a ... su expansión, es esencial adoptar una actitud activa desde la academia, las instituciones y la ciudadanía. Este decálogo presenta diez principios fundamentales para afrontar este desafío desde una perspectiva científica y humanista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  8. 8

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  9. 9 Cinco kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 10 razones para combatir las pseudociencias