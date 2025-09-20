El camino de hierro que trajo la modernidad a la Región de Murcia Un amplio estudio analiza el impacto del ferrocarril para «recuperar una parte fundamental de la historia regional» y reflexionar sobre infraestructuras. El trabajo está financiado por el Gobierno regional, a través de la Fundación Séneca

Dentro de tres meses se cumplirán tres años de la llegada del AVE a Murcia, un momento que se ha subrayado como clave para el desarrollo de la Región. Pero nada comparado a cuando la primera conexión por ferrocarril con Madrid comenzó a operar, hace más de 160 años, en febrero de 1863, tras la inauguración el 24 de octubre de 1862 de la línea Madrid-Cartagena por parte de Isabel II. Aquel hito supuso un impacto económico y social cuyos ecos llegan hasta nuestros días, acrecentados precisamente por la irrupción de la alta velocidad. La profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia (UMU) María José Vilar García se ha propuesto concretar esos efectos que tuvo la llegada del tren «sobre la economía local, la transformación del territorio y los cambios en la vida cotidiana de la población murciana».

La investigadora tira de actas municipales, correspondencia oficial y prensa de la época para concretar esos cambios, que además compara con otras regiones españolas, para «identificar patrones comunes y singularidades que permitan comprender mejor los procesos de modernización en clave regional», precisa la especialista en la España decimonónica.

Aquí, la vieja máxima de los historiadores acerca de la necesidad de desentrañar el pasado para entender mejor el presente forma parte directa de sus objetivos. «Se trata de una iniciativa con una clara proyección contemporánea, especialmente relevante en un momento en que la llegada del AVE a Murcia vuelve a situar el debate sobre las infraestructuras ferroviarias en el centro de la agenda pública», explica la investigadora principal de un estudio financiado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca.

Ampliar Murcia en septiembre u octubre de 1862, en una imagen tomada por Charles Clifford durante una visita de los reyes. Biblioteca Nacional

Más en detalle, apunta, «el proyecto busca ofrecer una mirada histórica que ayude a contextualizar los desafíos actuales y futuros en materia de transporte, movilidad y desarrollo territorial». Para ello analiza el impacto que tuvo la implantación del ferrocarril entre Madrid y Murcia entre los años 1862 y 1865, «un proceso clave para entender la modernización de la Región en el siglo XIX».

Dos años de trabajo

No abundan los estudios ocupados en este desarrollo clave en la Región, en contraste con las investigaciones sobre el impacto del ferrocarril en España en general, y en determinadas regiones en particular, incluidas aquellas que en las últimas décadas se han centrado especialmente en la transformación del paisaje y la movilidad, «con enfoques que combinan la historia, la geografía y la economía».

Las claves Pasado. Hace en torno a 160 años comenzó a operar el primer tren que unión la actual Región de Murcia con Madrid, lo que repercutió en un importante impacto económico y social.

Presente. Aquella iniciativa tuvo una clara proyección contemporánea que resulta especialmente relevante ahora, con la reciente llegada del AVE a la Región de Murcia.

Futuro. El estudio de la 'Implantación de la vía ferroviaria entre Madrid y Murcia' busca también fomentar una reflexión sobre el papel de las infraestructuras en los procesos de modernización y transformación del territorio, que continuarán desarrollándose.

«Aunque existen trabajos valiosos, especialmente desde el campo de la historia económica o la ingeniería», referidos al ferrocarril en la región de Murcia, aclara Vilar García, «no se ha desarrollado un estudio de conjunto que aborde de forma integral el impacto de la llegada del ferrocarril Madrid–Murcia en la sociedad, el territorio y la vida cotidiana durante el siglo XIX». Ese hueco es el que viene a cubrir el proyecto que ella encabeza, programado para un desarrollo de dos años, que comenzaron a contar con el arranque de este 2025.

El proyecto se enmarca en la actividad que el grupo de investigación que María José Vilar encabeza en la UMU acomete desde hace diez años, denominado 'América y España, ayer y hoy'. Durante este tiempo, este equipo «ha desarrollado nuevas líneas centradas en la configuración del Estado liberal, las transformaciones territoriales, las redes de poder locales y la circulación de saberes en el siglo XIX, con especial atención al caso murciano en conexión con los procesos iberoamericanos».

Su estudio sobre el impacto del ferrocarril en Murcia, afirma la profesora, «no sólo pretende recuperar una parte fundamental de la historia regional, sino también fomentar una reflexión sobre el papel de las infraestructuras en los procesos de modernización y transformación del territorio». Ahora, «en un momento en que el AVE ha llegado a Murcia, mirar atrás nos permite entender cómo se configuraron las dinámicas de movilidad, crecimiento urbano y conexión con el exterior», observa.

Ampliar Antigua postal con la imagen de la estacion del Carmen (Mucia). LV

«Microhistoria»

Vilar García parte del convencimiento de que el estudio de lo que denomina «microhistoria, o, si se prefiere, historia local», resulta de gran utilidad para iluminar procesos generales que a menudo pasan desapercibidos». En su caso, desde que comenzó su carrera como investigadora se propuso «abordar en profundidad la trayectoria de la Región de Murcia, convencida de que nos ofrece claves valiosas para comprender la construcción del Estado liberal español».

Como especialista en la España del siglo XIX, Vilar García ha profundizado en las dinámicas que marcaron la transición del Antiguo Régimen al liberalismo, especialmente durante el reinado de Isabel II, un «momento crucial para la modernización política y social del país». Ese enfoque ya se plasmó inicialmente en uno de sus primeros trabajos, titulado 'Ciencia, técnica y religión. El ingeniero José Almazán, el obispo Mariano Barrio y el proyecto de ferroca rril Albacete C artagena (1858), publicado en Anales de Historia Contemporánea, en 1999'. En el proyecto que ahora lleva entre manos, denominado 'Implantación de la vía ferroviaria entre Madrid y Murcia (1862-1865): un camino hacia la modernidad y su proyección actual', abunda en la importancia que esos caminos de hierro han tenido para el desarrollo de la Región, y todo lo que rodea a ese avance que sigue dando pasos hoy en día.

Vías de impacto El proyecto 'Implantación de la vía ferroviaria entre Madrid y Murcia (1862-1865): un camino hacia la modernidad y su proyección actual', encabezado por la profesora de Historia de la UMU María José Vilar, analiza el impacto que supuso para la modernización de la Región la puesta en marcha de esa infraestructura clave. En concreto, la investigación examina la transformación desde tres perspectivas: científica-técnica, económica y social. Los objetivos de este amplio trabajo, que comenzó el pasado enero y concluirá al finalizar 2026, contemplan estudiar la infraestructura ferroviaria; evaluar su impacto en el transporte, la economía y la vida cotidiana, y realizar comparaciones con otras regiones para identificar patrones de desarrollo. Para lograrlo, los investigadores implicados se han propuesto indagar y analizar las fuentes tanto primarias como secundarias disponibles sobre el tema, digitalizar los documentos con los que se cuenta, realizar entrevistas a expertos y realizar estudios comparativos. «La finalidad es proporcionar una comprensión profunda de cómo el ferrocarril catalizó la modernización de Murcia, ofreciendo aportes para la planificación y gestión de infraestructuras de transporte, promoviendo el desarrollo económico y social sostenible y contribuyendo al conocimiento académico mediante la publicación de un monográfico y diversos artículos en revistas especializadas, así como en conferencias, conservando además el patrimonio histórico y cultural de la Región» de Murcia, apunta la investigadora principal del proyecto.