Bancos humanos para proteger a niños prematuros

Ginés S. Forte Sábado, 4 de octubre 2025, 08:15 Comenta Compartir

No es fácil sacar adelante a un bebé que ha nacido antes de tiempo. De hecho, los nacimientos prematuros son actualmente la principal causa de mortalidad infantil. Alimentar a unos niños cuando todavía no son capaces de succionar la leche, por ejemplo, no solo resulta más complejo, sino que además es una función clave que va más allá de asegurarles la supervivencia; también su futuro está en juego. De una buena nutrición va a depender en buena medida la fortaleza que el pequeño llegará a desarrollar.

«La prematuridad es un importante factor de riesgo de aparición de numerosas enfermedades a lo largo de la vida», reafirma la profesora María del Carmen Frontela Saseta, del departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia (UMU), citando conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Un parto de cada diez sucede de forma prematura, por lo que supone un desafío médico de primer nivel».

La doctora Frontela forma parte de la investigación que desde principios de año implica a las unidades neonatales de los hospitales Virgen de la Arrixaca, de Murcia, y Santa Lucía, de Cartagena; al Banco de Leche de la Región de Murcia, y a la UMU para ahondar en la alimentación de los bebés prematuros «como herramienta fundamental para reducir su vulnerabilidad».

De momento, la ciencia ha evidenciado claramente que la leche humana beneficia la salud del lactante, pero todavía existen muchas lagunas en el conocimiento sobre el efecto protector en neonatos prematurosde este alimento donado proveniente de bancos de leche.

Las claves Prematuro Se considera que un bebé es prematuro si ha nacido antes de que se cumplan las 37 semanas de gestación.

En riesgo Nacer antes de tiempo no solo conlleva un alto peligro de supervivencia, sino que además afecta a la vulnerabilidad futura de esa persona.

Alimentación Un niño prematuro bien alimentado tiene más posibilidades de hacer frente a posibles vulnerabilidades futuras.

En este contexto, el proyecto pretende identificar modificaciones en los componentes inmunitarios de la leche humana derivados de las prácticas de los bancos de leche y de factores dependientes de las donantes. Y evaluar el papel de estos factores en la salud de los neonatos prematuros. «Es bien conocida la importancia de proporcionar a los recién nacidos prematuros los nutrientes y componentes que necesitan para reducir los riesgos inherentes, ya que una función inmunitaria intestinal alterada en el período neonatal es perjudicial para la supervivencia del neonato y aumenta el riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas más adelante en la vida», reseña la investigadora. «Además», continúa la experta, una nutrición adecuada en estos niños «contribuye significativamente a reducir la incidencia de enterocolitis necrosante», a la que califica como una de las emergencias gastrointestinales más comunes en los recién nacidos.

De ahí los esfuerzos para apoyar la lactancia materna exclusiva, incide. «Sin embargo, cuando la leche materna de la propia madre no está disponible, los bancos de leche humana pueden proporcionar una alternativa temporal».

En este marco, el proyecto se ha propuesto «obtener más conocimiento para mejorar la nutrición de los lactantes prematuros y en riesgo que reciben leche materna y leche humana donada a través de bancos de leche, en relación con su vulnerabilidad inmunológica».

Voluntarias donantes

Este empeño, que se desarrollará durante tres años, implica a «neonatólogos, enfermeras y demás personal sanitario», destaca la especialista, y además incluye la participación de voluntarias donantes de la leche para los pequeños reclutadas en las unidades neonatales y el banco de leche involucrados. Gracias a todos ellos, «vamos a poder profundizar en la importancia de la leche materna en la salud de los recién nacidos prematuros de un modo más específico». Acerca de estas voluntarias, la profesora del grupo de investigación de Nutrición y Bromatología de la UMU subraya la importancia de su labor en este estudio, que además realizan «en circunstancias no siempre fáciles».

El trabajo, financiado por la Fundación Séneca (adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor), conlleva el análisis de las muestras obtenidas en las secciones de neonatología de los dos hospitales comprometidos y en el banco de leche con el objetivo de, a partir de ahí, obtener datos relevantes para tratar de mejorar la salud de los niños. Además, se incluyen estudios in vitro en los laboratorios de la UMU que permitirán a los investigadores conocer mejor el intestino de los prematuros «sin necesidad de molestarlos, ya que el proyecto de investigación es un estudio observacional».

El nombre con el que han bautizado el trabajo responde a una extensa denominación explicativa, como suele corresponderse con estas iniciativas científicas: 'Oligosacáridos de la leche humana y proteínas bioactivas de leche donada. Evaluación de su potencial como inmunomoduladores intestinales en neonatos prematuros'.

Ampliar Miembros del equipo de investigadores de la Universidad de Murcia. De izquierda a derecha, Jenny Aucacama, Mari Ángeles Rosell, David Planes, Carmen Frontela y Rubén Lopez.

«Indiscutibles beneficios»

Adentrarse en tratar de tasar «los numerosos e indiscutibles beneficios de la leche materna sobre la salud de los lactantes», apunta la investigadora, no es algo inédito, ya existen estudios que lo han abordado. «Pero todavía es necesario profundizar más en este sentido, ya que se descubren componentes nuevos con funciones aún por determinar que convierten a la leche humana en el mejor alimento de los neonatos», señala. Igualmente, otras investigaciones también han abordado la gran vulnerabilidad de los recién nacidos prematuros, que son aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación. Sin embargo, revela la doctora, existen pocas investigaciones que relacionen, «de forma específica», la salud de los prematuros con componentes de la leche humana.

En concreto, el proyecto en el que está inmersa la doctora Frontela Saseta, se centra en los compuestos bioactivos e inmunomoduladores y en las interacciones entre ellos, explica.

Además aborda «el efecto sobre la microbiota intestinal de los neonatos prematuros, así como en cómo estos compuestos pueden ser modificados por el procesamiento y almacenamiento en el banco de leche y por otros factores dependientes de las donantes». Entre estos cita la dieta y el estilo de vida. De este modo, en último término, se trata de adquirir un «mejor conocimiento científico sobre el procesamiento y la gestión óptimos de la leche humana donada para necesidades específicas de salud en neonatos prematuros», con el objetivo de reducir el riesgo de enterocolitis necrosante y mejorar los resultados en salud infantil de estos pequeños en peligro por haber nacido antes de tiempo.

Este banco es la leche y muy rentable El estudio que está realizando el grupo de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia, del que forma parte la doctora Carmen Frontela, «promueve el análisis de la leche de banco en busca de componentes bioactivos para determinar el efecto del procesamiento (leche fresca, congelada y fortificada)» de un alimento fundamental para los bebés prematuros que no pueden nutrirse directamente de sus madres. De ahí que se recurra a estas entidades encargadas de gestionar la leche de donantes voluntarias. El trabajo, continúa la especialista, persigue igualmente «evaluar el efecto inmunológico de estos componentes [del alimento donado] en el intestino del prematuro, incluyendo el microbiota intestinal, así como mediante modelos intestinales e inflamatorios, con el fin de obtener información valiosa que mejore la nutrición durante la crítica ventana posnatal temprana del neonato prematuro», un momento clave para la supervivencia y el futuro del bebé. El proyecto, sintetiza, se basa en la alta vulnerabilidad de los recién nacidos prematuros a ciertos factores de riesgo relacionados con la inmadurez intestinal «y al aumento de los requerimientos nutricionales al ser receptores de leche obtenida en bancos de leche humana. En particular, resulta clave para los investigadores implicados «identificar la composición de la leche humana y la microbiota de la leche de la madre y la leche de banco, los componentes bioactivos (oligosacáridos, lactoferrina e inmunoglobulina A secretora), así como la bioactividad que puede apoyar el intestino y la microbiota intestinal de los neonatos prematuros». «Debido a la importancia crucial de los bancos de leche humana, es altamente relevante esclarecer la composición y las modificaciones de la leche de banco, no solo para satisfacer las altas necesidades nutricionales de los neonatos prematuros», concluye la especialista. Si hay un tipo de banco al que debemos exigirle especialmente que ofrezcan un buen producto, es éste. Sale rentable para la vida.