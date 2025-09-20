La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atanor

Origen de la vida, más cerca

Alberto Requena

Alberto Requena

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:33

La síntesis de la urea fue descubierta en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler, marcando un hito fundamental en la historia de la Química. ... Hasta ese momento, predominaba la doctrina del vitalismo, que sostenía que los compuestos orgánicos solo podían ser producidos por organismos vivos mediante una «fuerza vital» especial. Sin embargo, Wöhler demostró lo contrario al sintetizar urea, un compuesto orgánico presente en la orina de los animales, a partir de cianato de amonio, una sustancia inorgánica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  2. 2

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  3. 3

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  4. 4

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  5. 5

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua
  6. 6

    El aeropuerto regional se queda fuera del ambicioso plan de inversiones de Aena
  7. 7

    Carlos Alcaraz, la estrella de la Laver Cup de San Francisco: «Reúne lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic»
  8. 8 Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia
  9. 9 The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival
  10. 10

    El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Origen de la vida, más cerca

Origen de la vida, más cerca