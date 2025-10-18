La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Atanor

Agentes de la evolución

Alberto Requena

Alberto Requena

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Una nueva investigación, publicada en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', descubrió que, mientras que los animales domésticos en la Francia mediterránea crecieron durante ... la Alta Edad Media, las especies salvajes se redujeron. Este hallazgo muestra cómo la humanidad, desde el inicio de la agricultura, ha sido una fuerza evolutiva tan decisiva como el clima o la selección natural.

