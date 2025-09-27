200 colegios en la probeta para hallar la mejor fórmula educativa Un grupo de investigación de la UMU está elaborando un atlas educativo con las mejores prácticas innovadoras de los centros de la Región con vistas a extenderlas a toda la comunidad de enseñantes. El Gobierno autonómico lo avala a través de la Fundación Séneca

En tanto que existe libertad de cátedra, también para los maestros hay un sinfín de maneras de dar clases a los niños. Unas mejores que otras, lógicamente. Y lo que interesa es conocer cuáles destacan. El grupo de investigación Equidad e Inclusión en Educación de la Universidad de Murcia (UMU) se ha puesto manos a la obra para cribarlas y extraer el máximo aprovechamiento de las prácticas innovadoras que ensayan cientos de profesionales a lo ancho de los centros escolares de la Región de Murcia.

En síntesis, de lo que se trata es de identificar para posteriormente analizar las «experiencias que buscan ofrecer una enseñanza de calidad, comprometida con los intereses, ritmos y necesidades reales de los niños y niñas de nuestra región», afirma la profesora Mónica Vallejo Ruiz, investigadora principal del proyecto, que arrancó el pasado enero y deberá concluir a finales de 2027, de acuerdo con las condiciones de financiación, de la que se encarga la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca.

En último término, los investigadores buscan contribuir con su iniciativa «a una educación más inclusiva y transformadora». Aunque, más en detalle, persiguen tres objetivos principales. El primero consiste en la creación de lo que denominan «un atlas educativo», en el que se recoja y analice exhaustivamente una muestra significativa de experiencias de innovación educativa en las etapas de educación infantil y primaria en la Región de Murcia, lo que equivale al amplio periodo que va desde que los niños entran al sistema educativo hasta los 12 años.

El segundo objetivo contempla profundizar en algunos casos concretos de experiencias educativas innovadoras. Y el tercero incluye el desarrollo de un encuentro formativo para divulgar los hallazgos obtenidos. El primero de estos tres propósitos da nombre a todo el proyecto, titulado 'Atlaemur: atlas educativo de experiencias de innovación para la mejora de la calidad educativa y la optimización del aprendizaje en la Región de Murcia'. En esta parte lo que se pretende es identificar esos elementos fundamentales que permiten hablar de innovación educativa, a juicio de los profesionales encargados de la educación de los niños en estas etapas.

Este pilar de la investigación, detalla la investigadora Vallejo Ruiz, se adentra en la visión de los propios docentes sobre la innovación en su labor, los recursos que emplean, cómo se organiza la innovación en los colegios, el papel de las familias y los propios niños en estas experiencias y los obstáculos que ralentizan el proceso.

La aspiración de profundizar en algunos casos concretos persigue comprender mejor los cambios que ya se están produciendo en los colegios, principalmente analizando las estrategias y competencias que manejan los profesores más innovadores, «que están demostrando ser eficaces para transfomar las prácticas educativas y mejorar los aprendizajes del alumnado». Aquí, añade la especialista, también «se recogerá la voz de todos los agentes implicados en estas experiencias: equipos directivos, familias, alumnado y posibles entidades colaboradoras».

Finalmente, el encuentro previsto en el marco del proyecto, que los investigadores han bautizado como 'Observatorio de escuelas innovadoras de la Región', es un evento que, de acuerdo con la investigadora que lidera todo el trabajo, «se plantea como un espacio abierto» para visibilizar, compartir y crear debates en torno al conocimiento obtenido en la iniciativa. «Su finalidad es fortalecer una red de colaboración entre escuelas comprometidas con la mejora educativa a través de la innovación, promoviendo el reconocimiento mutuo, el intercambio de experiencias y la creación de sinergias entre docentes, equipos directivos, familias e investigadores», precisa.

Este observatorio también se orienta a que los hallazgos que puedan encontrarse acaben retornando no solo al conjunto de centros educativos de infantil y primaria de la Región interesados, sino que también se acabe trasladando a la educación secundaria, por ejemplo, y a otras comunidades autónomas, «o incluso a experiencias internacionales».

En palabras de la investigadora principal, se aspira a que ese observatorio que se pretende crear «se consolide como un espacio de referencia para el análisis, el debate y la construcción compartida de propuestas educativas transformadoras».

Para lograr estos objetivos, los especialistas, principalmente de la UMU (también participa un profesor de la Universidad de Vigo y otro de la de Córdoba) se han propuesto recopilar datos de más de 200 colegios, lo que equivale a alrededor de un tercio de todos los centros de infantil y primaria de la Región. «Esta base de información nos permitirá ofrecer un análisis riguroso y representativo sobre el estado actual de la innovación educativa en los centros de infantil y primaria de nuestra comunidad autónoma», concluye la investigadora principal del proyecto.

Un propósito similar perseguía el estudio acometido en 2007 por el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), dependiente del Ministerio de Educación. Aunque en ese caso, apunta Vallejo, buena parte de la información recogida se centró en la comunidad andaluza, «lo que dejó infrarrepresentadas a otras regiones como la nuestra». Únicamente se analizó una treintena de cuestionarios realizados en la Región de Murcia en aquel trabajo, concreta. Más recientemente, en 2020, volvió a realizarse un estudio similar, con más de un centenar de entrevistas a docentes y equipos directivos de colegios del país, pero entre los que no se incluyó ninguno de la Región de Murcia.

Así, el trabajo que desde este año lleva entre manos el equipo de la doctora Vallejo Ruiz, va más allá de completar un hueco en su ámbito referido a la Región de Murcia, sino que trata de extraer todas las lecciones aplicables posibles a partir de una amplia recopilación de datos. En manos de este tipo de iniciativas está nuestro futuro, porque de construirlo se encarga la educación de nuestros pequeños.

La universidad pone la lupa en la escuela Al abordar el proyecto de rastrear y extraer las enseñanzas de las prácticas más innovadoras que están introduciendo los profesores en los colegios, la profesora del área de Didáctica y Organización Escolar de la UMU Mónica Vallejo Ruiz trata de «mantener una coherencia entre lo que investigamos y lo que enseñamos», que es una máxima que afirma defender siempre. «Formar a los futuros maestros y maestras de educación infantil y primaria implica, a mi juicio, mantener un vínculo estrecho y constante con los centros escolares, con sus profesionales y con las dinámicas reales del día a día en las aulas». Para la investigadora, la universidad, que es la entidad que en primera instancia se ocupa de la formación del profesorado, no puede desligarse de la realidad educativa de las escuelas. De ahí que el grupo de investigación Equidad e Inclusión en Educación de la UMU, que ella misma coordina, y que ahora cumple diez años, trabaja «como puente entre la universidad y la escuela, impulsando proyectos colaborativos, redes de aprendizaje y espacios de reflexión compartida sobre los desafíos y posibilidades de la educación actual». Esa es la dirección en la que manifiesta aspirar a seguir avanzando, «fortaleciendo el vínculo entre teoría y práctica educativa y generando conocimiento».