El PP no ha pedido a Aguirre su dimisión: «El partido tiene poco que decir»

La dirección nacional del PP confirma que no ha pedido a Esperanza Aguirre su dimisión, pese a que la operación Lezo acabó la semana pasada con su mano derecha, Ignacio González, en una celda de Soto del Real. “Si no tiene ya responsabilidades orgánicas y no está incursa en ninguna investigación ni procedimiento judicial o penal, entiendo que el PP tiene que poco que decir”, ha zanjado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

La cúpula del PP, que hasta mediodía no tenía conocimiento de que Aguirre esté pensando en dar un paso atrás, sitúa en la esfera personal la decisión de la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de la capital. Después de que en febrero de 2016 optara por renunciar al liderazgo del partido en Madrid por los errores “in eligendo” a su colaboradores e “in vigilando”, la dirección nacional cree que dimitir o no ahora de sus responsabilidades en el consistorio es algo que debe reflexionar “a título individual”.

En la reunión de esta mañana, presidida por María Dolores de Cospedal en la sede central de Génova, la cúpula del partido ha resuelto trasladar el mensaje de que el PP está “indignado” y “avergonzado” por el escándalo en torno a Ignacio González. Los populares intentan poner a salvo sus siglas, que aseguran “están por encima de lo que haga cualquier individuo”, y presentarse como los “máximos perjudicados” por los casos de corrupción que surgen en sus filas.

En concreto, sobre el supuesto saqueo, que podría rondar los 60 millones de euros, en el Canal de Isabel II, el vicesecretario de Comunicación asegura que “el conocimiento” que tuvo la dirección de las irregularidades que se podían estar cometiendo “fue ninguno”. En principio, y aunque Casado desconoce “si hubo alguna conversación al respecto”, defiende que la dirección tampoco tuvo por qué saber con anterioridad de la denuncia que en 2016 presentó Cristina Cifuentes ante la Fiscalía como responsable de la Comunidad de Madrid. El PP, en cualquier caso, respalda su modo de proceder y apunta que “eso es la regeneración”.