Mendoza: «No vamos a permitir que un colectivo de fuera haga proselitismo» José Luis Mendoza en su despacho de la UCAM. / Juan Carlos Caval/ AGM El presidente de la UCAM dice que está dispuesto a «luchar donde haga falta» contra las charlas de educación afectivo sexual de No Te Prives FUENSANTA CARRERES Murcia Miércoles, 16 mayo 2018, 04:04

El presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, tachó ayer el programa de educación afectivo sexual que imparten voluntarios del colectivo LGTB No Te Prives en los centros educativos murcianos de «barbaridad». En opinión de Mendoza, «es suficiente la educación de los profesores en los colegios y la que le damos los padres. No tiene que venir ningún colectivo de fuera a hacer proselitismo de adoctrinamiento de lo que ellos crean; bajo ningún concepto». A su juicio, el mismo derecho tendría «la raza gitana a defender sus derechos en los colegios, o los inmigrantes».

El presidente de la UCAM mostró su voluntad de emprender una cruzada contra las charlas: «No lo vamos a permitir, estamos dispuestos a luchar hasta donde haga falta; esto va en contra del derecho constitucional de los padres y de la familia», dijo.

«Papá Estado no puede sustituir el papel de los padres, que tienen derecho a decidir dónde, quién y cómo educar a sus hijos. No puede imponernos a grupos que no están cualificados mínimamente para dar esa educación afectivo sexual como se pretende. Soy católico y no quiero que estas personas le den educación a mis hijos o mis nietos», hizo hincapié.

El presidente de la Católica, que gestiona además cinco colegios, insistió en que «no vamos a permitir esta barbaridad bajo ningún concepto, tampoco en los cinco colegios titularidad de la UCAM». Con motivo del Día Internacional de la Familia, reclamó al Gobierno medidas de apoyo «para que puedan tener hijos y se sientan respaldados», y reclamó una política de natalidad que favorezca el nacimiento de criaturas».

Las charlas, que No Te Prives lleva años impartiendo, fueron objeto de las quejas del colectivo Foro de la Familia. Educación las sigue impartiendo, aunque ahora los padres son informados previamente. Hasta la fecha, no se ha registrado ninguna oposición por parte de familias ajenas a este colectivo para que los escolares asistan a las charlas.