Diez platos diez de 2016

Si cerramos los ojos y pensamos en las mejores comidas de este año 2016 que acaba de cerrar sus puertas, seguramente, además del arroz de los domingos en casa de nuestra madre, aparecerán poco a poco veladas memorables vividas en algunos de nuestros restaurantes favoritos de Murcia. En mi caso, si tenemos en cuenta que a lo largo del año he podido probar más de 700 platos en los 200 restaurantes que he visitado, unos cuatro por semana, la memoria recoge exclusivamente aquellos que marcan de verdad, los que dejan huella; aunque hay, obviamente, muchos más que han estado deliciosos.

CABAÑA BUENAVISTA



Nombre del plato. Coral de carabinero. Localidad. Urbanización Finca Buenavista S/N, El Palmar (Murcia). Teléfono: 968 889 006. Descripción. Pasta de tapioca secada y frita. Aceite de cabezas del carabinero montadas con mahonesa y carabinero en crudo picado.



Precio. Dentro del menú de 70 euros.



LOCAL DE ENSAYO Nombre. Tartar de gamba roja de Águilas con verdolaga silvestre encurtida, pan y polvo de gamba roja y helado de maíz a la brasa. Localidad. C/ Policía Ángel García, 20. Puente Tocinos (Murcia). Tlf: 620 909 244. Descripción. Tartar con aceite de oliva, verdolaga silvestre encurtida, helado de maíz ahumado en Kamado y pan de gamba roja.



EL POLI Precio. Dentro del menú de 55 euros. Nombre del plato. Umami tako con pasta y calamar. Localidad. Calle Floridablanca, 23. Águilas. Teléfono: 968 413 421. Descripción. Reducción de pulpo, tallarines y calamar salteado. Precio. Plato fuera de carta. Solo se puede disfrutar por encargo. El precio oscila entre 15 y 20 euros por ración.



MAGOGA Nombre del plato. Ravioli de rabo de ternera con crema de foie. Localidad. Plaza Doctor Vicente García Marcos, 5. Cartagena. Tlf: 629 980 257. Descripción. Ravioli crujiente de rabo de ternera acompañado con crema de foie y cebolla y frambuesa Crunch. Precio. Forma parte del menú degustación de 65 euros. ENSO SUSHI



Nombre del plato. 16 sabores. Localidad. Calle Santa Teresa, 6. Murcia. Teléfono: 968 906 611. Descripción. Trufa negra, atún, ventresca de atún, cebolleta, cebollino, aguacate, soja, cebolleta, huevas de salmón, crujiente de tempura, arroz, sal de trufa, aceite de trufa y nori. Precio. 4 euros la pieza. RINCÓN DE PEPE



Nombre del plato.Arroz con bogavante. Localidad. Calle Rocamora, 7. Murcia. Teléfono: 968 212 238. Descripción. Arroz bomba D.O. Calasparra con bogavante. Precio. 19,50 euros por ración. GARUM



Nombre del plato. Garum. Localidad. Calle Sagasta, 6. Águilas. Teléfono: 627 266 294. Descripción. Paté de pescado azul, puré de tomate seco, coulis de fruta de la pasión, tapenade de aceitunas negras y alcaparras. Precio. 8 euros el plato. SALZILLO



Nombre del plato. Huevo trufado. Localidad. Calle Cánovas del Castillo 28. Murcia. Teléfono: 968 220 194. Descripción. Huevo pochado con crema de champiñón, esencia de trufa blanca y nido de hojaldre. Precio. 6 euros. KOME



Nombre del plato. Unagi kabayaki. Localidad. Avenida de la Libertad, 6. Murcia. Teléfono: 968 150 937. Descripción. Anguila fresca a la parrilla, de estilo kanto, cocinada con su salsa a base de espina, cabeza y cola ahumada a la brasa con soja. Precio. 8,90 euros. VERNA



Nombre. Lenguado del Mediterráneo con holandesa de mar y gamba en texturas. Localidad. Carril de los Canos, 104. Puente Tocinos (Murcia). Tlf: 625 407 409. Descripción. Lenguado con holandesa de salsa XO (vieira secada en soja con pasta de chiles) con polvo de gambas y camarones fritos, pétalos de claveles y tagete. Precio. Dentro del menú de 65 euros.

En esta selección encontramos platos perfectos por su complejidad, por su sencillez, por su sabor, su textura, su profundidad y su originalidad. Un profundo y delicado arroz y bogavante en El Rincón de Pepe, un asombroso huevo trufado en Salzillo, unos tallarines con pasta de paté de pulpo que solo podrá encontrar en El Poli, una versión deliciosa del antiguo garum romano en Garum, unos sabores orientales que van mucho más allá del sushi a base de anguila fresca en Kome, y de dieciséis ingredientes diferentes a la vez en la boca en Enso Sushi, o platos tan creativos, sorprendentes y deliciosos como los que proponen restaurantes como Cabaña Buenavista, Verna, Magoga o Local de Ensayo.

Todos estos platos me han hecho cerrar los ojos y emitir sonidos vergonzantes. Me han llevado a la cabeza imágenes nuevas, colores. Me han recordado a seres queridos y han puesto en evidencia el amor por la gastronomía de quien está detrás de cada una de estas obras maestras. No digo que sea fácil, pero desde luego, este es el camino de la excelencia gastronómica. El 'summum' de la felicidad transmitido por el sentido más primario recibido en diez lecciones.