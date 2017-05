López: «Murcia nos roba y veo complicado evitar que lo siga haciendo»

El alcalde de Cartagena, José López, acusó este martes a ''los políticos murcianos'' de ''robarle'' a Cartagena los fondos europeos que había pedido para la regeneración del casco histórico. ''Hoy tengo que decir una vez más que Murcia nos roba, no lo digo por los ciudadanos, sino por los políticos'', dijo.

López respondió de esta manera después de que trascendiera que su propuesta para obtener 15 millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (Edusi) se fue de vacío en la convocatoria de 2017 de este programa de ayudas que llega de Europa y que concede el Ministerio de Hacienda.

''No es algo que solo sufra Cartagena, tampoco al resto de municipios les hjan dado nada. En la anterior convocatoria quedamos segundos y sobraron cuatro millones que no nos dieron. Ahora volvemos a quedarnos sin nada'', añadió.

Asimismo censuró que los el Gobierno regional ''no mueve un papel'' para impulsar los proyectos que ha presentado Cartagena para el plan de la Edusi destinado a La Manga del Mar Menor el año pasado. ''Hemos enviado una serie de proyecto terminados y no han necho nada. Los fondos siguen paralizados, probablemente porque el otro ayuntamiento {San Javier} no ha hecho nada'', dijo.

Preguntado por las alternativas para dar viabilidad a estos proyectos indicó que ''evitar que Murcia nos siga robando es complicado''.