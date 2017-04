Los trabajadores del servicio jurídico de UGT van a la huelga para evitar un despido

Los trabajadores del servicio jurídico de UGT han convocado una huelga indefinida a partir del próximo lunes ante la imposición por parte del sindicato de que se rebajen el sueldo entre un 15% y un 20% y el despido de un trabajador. El sindicato alega menores ingresos por las aportaciones de los no afiliados. Los intentos de mediación en la Oficina de Resolución de Conflictos en el mes de marzo no han prosperado. Los trabajadores del servicio jurídico propusieron bajarse un complemento que les supondría 170 euros al mes para los técnicos y 130 para los administrativos, con la única condición de que no se despidiera a nadie, pero por parte del sindicato se insiste en la reducción del 15% y el despido de un técnico.

La huelga que iniciarán mañana lunes afecta a seis técnicos en Murcia entre abogados y graduados sociales, una abogada en Cartagena y cinco administrativos de Murcia, San Javier y Lorca. Tienen previsto acudir a las doce a la puerta de la sede del sindicato para realizar una pitada.