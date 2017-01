Sánchez insiste al TSJ en que solo cabe devolver a Lorca el sumario del Auditorio

Ya son tres las veces que la defensa del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha reclamado que las diligencias por el 'caso Auditorio' sean devueltas a Lorca para que agote la investigación. Las dos primeras peticiones efectuadas en ese sentido, una ante la propia juez Consuelo Andreo -titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca- y otra ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, la respuesta a sido negativa.

La tercera demanda para que el TSJ rechace asumir esa causa se produjo ayer, cuando el letrado Francisco Martínez Escribano presentó un escrito ante el más alto tribunal regional para informar acerca de la competencia sobre esas diligencias.

El dictamen del letrado de Sánchez viene a insistir en que el TSJ no puede hacerse cargo del 'caso Auditorio' por tres razones distintas: Una, porque no se habría llegado a practicar la liquidación del contrato sobre la construcción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, de manera que se desconoce cuánto dinero se ha invertido en ese proyecto; dos, porque la juez de Lorca no habría cumplido el mandato que le hizo el alto tribunal de agotar la investigación, ya que ha abierto una pieza separada sobre el 'destino paralelo' que se dio a la subvención de ocho millones de euros, y tres, porque no se habrían individualizado las supuestas conductas delictivas en las que habría incurrido quien fue alcalde de Puerto Lumbreras y hoy presidente el Consejo de Gobierno.

Al contrario, la Fiscalía y las acusaciones particulares mantienen que el TSJ es el órgano competente para asumir la causa, ya que la investigación ha alcanzado a Sánchez y este, al disfrutar de un aforamiento especial, solo puede ser imputado por ese tribunal.