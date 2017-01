Encapuchados por el parking del personal autorizado

El aparcamiento trasero de la Ciudad de la Justicia se convirtió ayer en un polvorín. Un pequeño grupo de familiares de Carlos y Ariadna, dos de los detenidos por la agresión a una joven de 19 años en la puerta de La Boca del Lobo, permanecieron largo tiempo junto a la valla perimetral, a la espera de ver salir del juzgado de guardia a los abogados. Querían que les confirmasen si los dos jóvenes acabarían en la cárcel o en libertad con cargos. Pasadas las dos de la tarde, a uno de los allegados la espera le hizo perder los papeles. Echó mano de su móvil y empezó a grabar al equipo de 'La Verdad' que también aguardaba en la zona el desenlance de la declaración. Preguntado por este diario por el motivo por el que estaba grabando, el hombre respondió que «lo hago por si las imágenes me valen luego para algo». No quiso aclarar en qué fines estaba pensando. Con el paso de las horas, se marcharon. No volvieron a aparecer hasta que la juez emitió su auto de prisión para Alejandro E. y de libertad con cargos para Carlos y Ariadna. Entonces apostaron dos turismos cerca del acceso al parking trasero de la Ciudad de la Justicia y, de forma sorpresiva, la barrera se abrió para permitirles recoger al chico en las instalaciones judiciales, evitándole así que fuera fotografiado. Solo los vehículos autorizados (jueces, policías nacionales, guardias civiles...) pueden acceder a este aparcamiento, pero ayer se hizo una excepción de la que no ha disfrutado ningún otro imputado. El malestar se extendió entre los medios regionales y nacionales, que llevaban horas aguardando la salida de los sospechosos, y los periodistas trataron de entrar en el aparcamiento cuando vieron acceder al segundo turismo, destinado a Ariadna. El personal de seguridad levantó la barrera para que la joven fuese recogida por familiares, algunos incluso encapuchados, mientras un vigilante 'placaba' incluso a un fotógrafo. Ariadna se marchó sin fotos y sin tener que afrontar preguntas incómodas.