Lotería de Navidad 2017: el 00580 reparte el sexto quinto premio Los agraciados ya están en la puerta de sus administraciones celebrando que poseen el décimo premiado LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 14:15

Ya conocemos a los afortunados que se llevan uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha recaído en el número 00580 en Cartagena, Alhama, El Palmar y Murcia. Los poseedores de esta numeración ya están celebrando este golpe de suerte en la puerta de las administraciones en donde compraron el décimo afortunado.

La Región también ha 'pillado' de este quinto: se ha vendido en San Pedro del Pinatar (El Perolo), Murcia (El Corte Inglés de la Avenida de la Libertad), El Palmar (Murcia), Cartagena (calle Comedias) y en Alhama de Murcia.

Este premio reparte 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por cada décimo jugado. Puede que no sea una cantidad de dinero con la que se pueda cambiar de coche o acabar de pagar la hipoteca, pero está claro que a nadie le viene mal un ingreso extra en estas navidades. Sea para mejorar el menú de la cena, pagar ciertas deudas o comprar regalos para familiares y amigos.

Si no estás entre los afortunados, no te desanimes, todavía quedan algunos premios por salir del bombo y aunque las posibilidades de ganar se vean reducidas, no podemos perder la esperanza. Si aún no has comprobado si tu décimo ha sido premiado, te recordamos que ‘La Verdad’ cuenta con una herramienta virtual e instantánea en la que puedes hacerlo. Tan solo debes introducir el número que posees y el importe jugado. Mucha suerte y felices fiestas.