Blas Cantó se convierte en el primer hombre en ganar 'Tu cara me suena'

No había mejor forma de acabar la semana para Blas Cantó que ganar 'Tu cara me suena'. Sin lugar a dudas, este marzo promete ser el mes más importante en la vida profesional del murciano. Tras el éxito tangible que ha tenido su primer sencillo, 'In your bed', que se estrenaba el viernes y ascendía rápidamente a los primeros puestos de descargas en iTunes, le tocaba imitar a Marc Anthony para ganar el concurso.

La final de 'Tu cara me suena' tenía el nivel por las nubes. Primero, Canco Rodríguez, imitando a Bruno Mars, se reafirmaba como el gran descubrimiento y sorpresa de esta quinta edición de 'TCMS'. Después del actor, llegaba el turno de Lorena Gómez, que con su actuación de Rocío Jurado (con desliz en el vestuario incluido) emocionaba a todo el público. Beatriz Luengo ponía el listón tan alto como lo que subía entre las telas de acróbata con su actuación como Pink. Antes que Blas Cantó, que fue el último, cantó Rosa López, que volvía a dejar claro que por algo la llaman Rosa de España -a pesar de que imitaba a una mexicana, Gloria Trevi.

Llegó el turno del murciano pero, de repente, no era Blas Cantó el que estaba en el escenario, sino Marc Anthony. El tema 'Y quién es él' emocionaba a todo el público, incluso al propio cantante, que no podía evitar las lágrimas al acabar su actuación. El público vitoreaba «Blas ganador», era el gran favorito del concurso, todo hacía prever que no iban a haber sorpresas.

Los concursantes que se habían quedado a las puertas de la final también tuvieron su momento, aunque sin la presión del concurso. Juan Muñoz, Yolanda Ramos, David Guapo y Esther Arroyo se exhibieron también anoche.

Con la victoria del ex de Auryn, Rosa López rompe sus estadísticas de éxito. La andaluza había ganado en todos los 'realities' y concursos en los que había participado; de hecho, ella era la gran contrincante para Blas Cantó, que recientemente había reconocido el fuerte apoyo del público que tenía la cantante.