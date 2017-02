El documental que demuestra que Angelina Jolie y Brad Pitt llevaban mucho tiempo separados

Angelina Jolie y Brad Pitt están en el punto de mira desde que anunciaron su divorcio públicamente. Sin embargo, ahora el periodista canadiense Ian Halperin, un escritor y documentalista muy respetado, confesó que «todo ha sido una gran farsa y un negocio», y tiene preparado un documental para demostrarlo. ¿Tienen algo que ver Marion Cotillard, Selena Gomez o Jared Leto?

Halperin cree que los actores llevaban mucho tiempo separados, antes de anunciar su divorcio, a pesar de que se dejarán ver juntos en eventos. Para demostrarlo, muy pronto publicará el documental «Broken: The Incredible Story of Brangelina» (Ruptura: La increíble historia de los Brangelina).

No todo es oro lo que reluce y Angelina y Brad habrían fingido estar enamorados en apariciones públicas antes de confirmar su ruptura ante los medios.

Además de destapar la mentira que hicieron creer a la sociedad, Ian quiere demostrar los verdaderos motivos que le llevaron al divorcio y los años de crisis que sufrió el matrimonio.

Por el momento, ni Brad Pitt ni Angelina Jolie se han pronunciado sobre las declaraciones del periodista. Y es que quizás, ya están acostumbrados a que Ian Halperin tenga cierto interés en su vida personal. Recordar que el escritor ya habló de ellos en su libro anterior, Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie (Brangelina: La historia no contada de Brad Pitt y Angelina Jolie).