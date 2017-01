Justin Bieber planea su retirada temporal de la música

El pasado 2016 fue el año más negro de Justin Bieber. El canadiense fue superado en todos sus récords: el de más reproducciones en Youtube, el de artista más escuchado en Spotify incluso el de cantante con más apoyo de sus fans. Tantos varapalos profesionales (y alguno que otro físico) han dejado al ídolo juvenil tocado y hundido. Quizás por eso ha creído conveniente tirar la toalla y desaparecer durante un tiempo.

En la actualidad, Justin Bieber tiene planeada una gira por Latinoamérica. Después de eso, el cantante es el cabeza de cartel de un festival de Londres el próximo 2 de julio. Tras esa actuación, el canadiense se dedicará a viajar y descansar y dejará de lado su carrera musical, según afirma una fuente al medio Daily Star. Como han hecho otros artistas internacionales, como Ed Sheeran o One Direction, la estrella del pop juvenil afirma estar «agotado» de tantas giras y conciertos. Según relata esa fuente, Bieber «necesita algo de paz y estar en contacto con la naturaleza».

Las 'beliebers' ya no son lo que eran y la culpa de todo la tiene su líder. Justin Bieber ha estado ninguneando y maltratando a su ejército de fans durante los últimos meses; les ha negado fotografías, les ha prohibido la entrada a sus camerinos, hasta les ha propinado algún que otro puñetazo. Con esta lista de desprecios imperdonables, no nos extraña que la legión de fanáticas del cantante haya perdido un gran número de guerreras dispuestas a dar la cara por su ídolo.

Pero no todo van a ser lágrimas y despedidas dramáticas de un artista que ha roto todos los moldes de la industria musical. Si algo hay que agradecer al canadiense, es que ha devuelto a este negocio el fenómeno fan más delirante y obsesivo. Justin Bieber reconoce ese apoyo y recompensará a sus seguidores con un regalo antes de marcharse. Él mismo lo adelantaba en Twitter: «Trabajando en algo especial». Según informa un confidente a Daily Star, el cantante está grabando nuevos temas en Los Angeles que verán la luz en septiembre, sin embargo, no habrá gira de ese trabajo. Como también hizo One Direction, esos temas serán el epílogo de una carrera que ¿hace un paréntesis o será su final?