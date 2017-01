Zayn Malik confiesa que pasa muchas horas con Gigi Hadid

La relación de Zayn Malik y Gigi Hadid va viento en popa y no cabe duda. Ambos no se esconden y no hay lugar en el que no aparezcan juntos.

Recientemente, los paparazzis han cazado al cantante portar un llavero que pone Gigi. Y es que Malik no puede vivir sin su chica y ha reconocido que pasa muchas horas con ella, según ha informado el diario E-online. Al parecer, fue visto en Nueva York mientras iba a coger su coche a toda prisa para ir a reunirse con su novia.

Y por si fuera poco, la modelo desde hace semanas luce una preciosa alianza brillante de color dorado. ¿Boda a la vista?. Según publicó el portal Life & Syle, Zayn Malik le pidió matrimonio a Gigi Hadid. Sin embargo, el ángel de Victoria's Secret tiene 21 años y todavía no se siente preparada para pasar por el altar, aunque no descarta hacerlo en un futuro.