Zayn Malik y Gigi Hadid podrían haberse comprometido

La modelo Gigi Hadid salió a dar un paseo y los periodistas observaron algo nuevo en su mano. La atractiva joven lleva un nuevo anillo en su dedo compromiso. Un sencillo año que podría ser el sello de una promesa de amor con Zayn Malik. Además, recientemente se tatuó la palabra amor en su mano.

Los rumores no paran de hablar sobre un posible compromiso matrimonial entre Gigi Hadid y su novio. Ya dijimos hace algunas semanas que el cantante habría propuesto a la modelo afianzar más su relación y dar el paso hacia el altar sin embargo, la modelo creía que era muy joven para ello y prefería estar más segura.

Ahora, con las últimas imágenes de Gigi Hadid y su anillo, parece que cobran fuerza los rumores sobre una futura boda con Zayn Malik. El cantante es más tradicional y prefiere casarse cuanto antes. Él ya estuvo comprometido con Perrie Edwards durante algún tiempo, hasta que su relación acabó.

En cualquier caso, según ha revelado una fuente al portal HollywoodLife, parece que no son más que especulaciones y que Zayn Malik y su novia no se casarán de momento. «Definitivamente no están comprometidos», confirmó un confidente al portal de noticias. Lo que sí que están es cada vez más enamorados.