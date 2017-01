Kim Kardashian no aprende: vuelve a los lujos en Instagram

No aprende la lección Kim Kardashian. A pesar de haber empezado bien el mes y su reintegración al mundo online y de las redes sociales, la socialité vuelve a caer en el error que le llevó hace unos meses a ser asaltada en París. Aunque parecía que iba a empezar a mostrar una imagen menos ostentosa y más humilde en sus redes, eso ha cambiado.

Hasta ahora, las nuevas imágenes de la empresaria en sus redes tenían un aire 'vintage', como antiguas. En todas se veían escenas cotidianas de su casa, con sus hijos, su marido. No había joyas ni derroches alrededor. No obstante, Kim Kardashian se ha lucido con uno de sus últimos vídeos. En él aparece con una gargantilla de brillantes y ella apartándose el pelo de la cara para dar total protagonismo a la joya.

No sabemos el valor que debe tener semejante complemento de lujo, pero a juzgar por los brillos que destellas por el vídeo, no debe ser nada barato. La imagen pertenece a una estrategia de márketing para promocionar la aplicación de su show televisivo.

Desde luego, parece ser que Kim Kardashian ha dejado atrás su decisión de no mostrar sus riquezas en las redes y vuelve a ser lo que ella era. La cosa no ha quedado ahí, pues después ha compartido una segunda fotografía con un vestido con transparencias de la firma Givenchy. Esperemos que la empresaria no se lleve esa joya ni ese vestido a ningún viaje.