El nuevo submarino S-82 inicia sus pruebas de puerto
Navantia programa para la próxima primavera las primeras navegaciones del 'Narciso Monturiol' y cuenta con entregarlo a finales de 2026
Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:18
Navantia ha dado por iniciadas las pruebas de puerto del nuevo submarino de la Clase Isaac Peral, el S-82 'Narciso Monturiol', puesto a flote ... el pasado 17 de noviembre. La nave permanece atracada en el muelle de armamento del astillero de Cartagena, donde terminan de instalar los últimos equipos y se realizan las primeras verificaciones de motores, baterías, sistemas de propulsión y funcionamiento de timones. Las pruebas de mar, es decir, las primeras navegaciones, están programadas para finales del primer semestre del próximo año, según indicó a LA VERDAD un portavoz de la Armada.
Si el desarrollo de la verificación de todos los sistemas operativos es positivo, la entrega del barco tendrá lugar a finales del próximo año, manteniendo la última fecha dada por el constructor naval al Ministerio de Defensa.Además, Navantia avanza en la construcción del S-83 'Cosme García'.
En breve comenzarán las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP) integrado ya en la sección 3 del barco. Está previsto que la unión del buque completo se haga en un año. Mientras tanto, el avance en la producción del S-84 'Mateo García de los Reyes' prosigue su curso. También a finales de 2026 estará embarcado su AIP.
