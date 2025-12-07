La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Técnicos de Navantia trabajan en la zona de popa del nuevo submarino, en el muelle de armamento de Navantia, este viernes. Antonio Gil / AGM

El nuevo submarino S-82 inicia sus pruebas de puerto

Navantia programa para la próxima primavera las primeras navegaciones del 'Narciso Monturiol' y cuenta con entregarlo a finales de 2026

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:18

Navantia ha dado por iniciadas las pruebas de puerto del nuevo submarino de la Clase Isaac Peral, el S-82 'Narciso Monturiol', puesto a flote ... el pasado 17 de noviembre. La nave permanece atracada en el muelle de armamento del astillero de Cartagena, donde terminan de instalar los últimos equipos y se realizan las primeras verificaciones de motores, baterías, sistemas de propulsión y funcionamiento de timones. Las pruebas de mar, es decir, las primeras navegaciones, están programadas para finales del primer semestre del próximo año, según indicó a LA VERDAD un portavoz de la Armada.

