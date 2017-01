Kim Kardashian: La reina vuelve, ¡con un 'piercing'!

La vuelta de Kim Kardashian ya es más que un rumor, o una sospecha: es un hecho instaurado. No es sólo que haya vuelto a su vida normal en las redes sociales, si no que también se está dejando ver fuera de ellas al ritmo en el que lo hacía antes del robo. Y la reina quiere volver pisando fuerte y haciendo lo que mejor sabe hacer: copar todas las portadas del corazón. Para lograrlo sólo ha tenido que volver a dejarse ver en Dubai con un nuevo 'look' (bueno, no del todo nuevo) que ha acaparado todos los flashes sobre su cara: gafas de pantalla y un aro en el labio. Todo muy 90s. Y ha funcionado, el piercing de Kim ya ocupa su espacio en la red.

Los dueños de empresas que fabrican accesorios comparten el mismo sueño privado: que alguna de las Kardashian, a ser posible Kim, comience a usar algo nuevo. El siguiente paso suele ser un aumento exponencial de las ventas hasta niveles que anteriormente no podían ni soñar. No iba a ser la primera vez, desde luego. ¿Conocéis a alguien que use 'chokers'? Igual lo desconoce pero este accesorio tan canalla, que ya estuvo de moda en los 90, se popularizó recientemente cuando las hermanas Kardashian comenzaron a usarlo a diario como complemento. Y, ahora, vuelve otra vieja gloria que había pasado un poco de moda...¡vuelven los piercings! El que crea que nunca se fueron no vivió la explosión que tuvieron en los 2000, cuando era mucho más normal llevarlo que no hacerlo.

¿Cuánto le durará este nuevo 'look' a Kim?