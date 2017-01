Kendall Jenner se pasa al lado oscuro y de las transparencias

La modelo y televisiva Kendall Jenner se ha criado en un ambiente de lujos y excesos estilísticos. Era la única superviviente que quedaba al estilo provocador de las Kardashian, hasta su hermana Kylie Jenner se había erigido firme sustituta de Kim. Sin embargo, la más recatada de las hermanas empieza a destaparse poco a poco.

En París, con motivo de la Fashion Week, Kendall Jenner ha decidido destacar entre otras celebridad. Para hacer, que mejor que apostar por un look atrevido. La modelo cogió la mano de su nueva cómplice, Bella Hadid, y juntas salieron a disfrutar de la noche parisina. Para la ocasión, la hermana de Kim Kardashian escogió un body completamente transparente. Sus pezones no quedaban al descubierto por culpa de unos parches con forma de estrella estratégicamente situados.

Y es que últimamente, Kendall Jenner se está destapando con más asiduidad. La joven Kardashian tiene cada vez menos complejos y es normal, su cuerpo está cada vez más cotizado en las parelas de moda y, cuanto más se destapa, más la piropean en las redes.

De este último y provocativo look, Kendall Jenner compartió una imagen en Instagram (por si alguien se lo había perdido). La foto ya tiene casi dos millones de 'likes' y no puede ser más explícita. Solo diremos que a la modelo no se le ve la cara. Por si alguien se despistaba...