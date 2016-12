Miley Cyrus sueña con rodar con Liam Hemsworth otra película

Liam Hemsworth y Miley Cyrus se conocieron durante el rodaje de 'The Last Song', una película muy romántica en la que inevitablemente surgió el amor entre ambos. Debían saltar chispas en el rodaje de aquella película hace ahora varios años. Después de eso, inciaron su relació, incluso se comprometieron, pero la cantante decidió romper con el actor para dar rienda suelta al desenfreno.

Ahora, tres años después de aquello, Miley Cyrus quiere volver a experimentar todo lo vivido junto a Liam Hemsworth en su anterior etapa como pareja. La cantante y el actor volvieron a unirse hace justo un año y, desde entonces, se han vuelto inseparables. Con el 2017 a la vuelta de la esquina, Miley Cyrus ya tiene propósitos de año nuevo.

Pronto empezará la serie de Woody Allen en la que participa Miley Cyrus, con su faceta de actriz de nuevo intacta, la cantante quiere volver a ponerse delante de una cámara. Pero no con cualquiera, la intérprete de 'We Can't Stop' quiere volver a hacer una película junto a Liam Hemsworth, y si es romántica, mejor.

Una fuente ha revelado al portal HollywoodLife, que a Miley Cyrus le «encataría trabajar con Liam Hemsworth» en otra película. Además, a la joven le encantaría jugar el rol del carácter de alguien a quien odie para así hacerlo más gracioso. La misma fuente ha revelado que a la cantante le gustaría rodar la supuesta película antes de casarse con Liam y que Miley Cyrus está muy contenta con su relación.