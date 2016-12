Kylie Jenner presume de curvas de infarto en Navidad

La Navidad llegó a todos los rincones del mundo y donde más en serio se toman una fiesta es en casa de las Kardashian. Aunque este año no han compartido su habitual postal navideña, eso no ha querido decir que la familia no haya festejado por todo lo alto este día.

Kylie Jenner se puso su mono de lentejuelas negro y se hizo un book de fotografías que más tarde compartió en Instagram. Una vez más, la menos de las Kardashian dejó claro que, aunque no lleve el apellido, tiene la sangre y los genes de la familia. Con su modelito, marcaba sus exuberantes curvas, esas que se rumorea se ha retocado.

Eso sí, después de hacer palpitar el corazón de todos sus seguidores, Kylie Jenner se encargo de apagar los fuegos que había encendido con una imagen junto a su novio Tyga. Después, dejó claro que ella sólo tiene ojos para él y compartió un vídeo besándose con él.

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 11:41 PST

Kendall Jenner también estaba en la fiesta con sus hermanas, la modelo llevó un vestido de lentejuelas blancas y negro, ajustado y muy sexy. Tampoco se perdió la celebración su padr, (ahora también, madre), Caitlyn Jenner, que una vez más, demostró que es la mujer más elegante de la familia.