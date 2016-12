Kylie Jenner, acusada de operarse el pecho

Por más que ella se empeñe en negarlo, sus seguidores siguen convencidos de que Kylie Jenner se ha operado el pecho. La modelo compartió una foto recientemente en Instagram en la que aparece con una camiseta ajustada con 'animal print' en la que resaltan especialmente su increíble pecho.

Nada más ver su foto, que fue publicada ayer, los seguidores y fanáticos de Kylie Jenner no tardaron en hablar del asunto en las redes sociales. El rumor sobre que la modelo se haya hecho un trabajito en sus tetas vuelve a circular, esta vez, sus fans están casi seguros de que no es normal el tamaño y la tersura de su pecho.

A pesar de lo evidente, Kylie Jenner se empeña en seguir negando que se haya operado el pecho. Esto debe ser ya su práctica habitual; anteriormente, la modelo negó hasta la saciedad haberse operado los labios para que parecieran más gruegos. Finalmente, tuvo que retractarse y confirmar que se había inyectado algo en sus labios para conseguir ese efecto.

¿Ocurrirá lo mismo con su pecho y Kylie Jenner terminará afirmando que se ha operado? Desde luego, la modelo se ha hecho un gran trabajo. Su cuerpo ya es famoso por sus curvas, como las de Kim Kardashian, le faltaba el pecho prominente y eso, a la vista está, ya lo tiene.

i can spot a boob job from a mile away. you ain't slick kylie, own up to it lol

Kylie Jenner always says she didn't get a boob job but how do you all of a sudden get tits like thos