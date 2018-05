«'El club Dumas' es como el primer amor»

Un cuarto de siglo ha pasado ya desde que el escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte publicara, en mayo de 1993, la novela que lanzó su carrera literaria, 'El club Dumas', y centenares de personas no dudaron ayer en compartir con su paisano esta celebración abarrotando el salón de actos del Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, en Murcia, para escuchar las reflexiones del autor sobre este 'best seller'. Una obra con la que, según afirmó el coordinador de la mesa redonda, José Belmonte Serrano, codirector de la Cátedra Pérez-Reverte, profesor y crítico literario de 'La Verdad', el autor «deja de ser el periodista que escribe novelas y pasa a convertirse en un novelista que lleva dentro el oficio de periodista».

El encuentro contó, además de con el escritor, con la presencia del catedrático de la Universidad de Edimburgo y experto en la obra de diversos autores de narrativa española de los siglos XX y XXI, especialmente del trabajo de Javier Marías y Arturo Pérez-Reverte, Alexis Grohmann; y el catedrático de la UMU, crítico literario y codirector de la Cátedra, José María Pozuelo Yvancos. Juntos propiciaron una charla distendida sobre la cuarta novela del periodista y por la que comenzaron a interesarse los críticos literarios. Un libro que, según cuenta el propio autor, que trabajaba hasta entonces como reportero de guerra en Televisión Española, le cambió la vida y le permitió darse cuenta de que podía estar donde él quería y dejar atrás su época como periodista. Un relato que el escritor cartagenero entendió como una «especie de terapia» para alejarse de las guerras.

La historia de aventuras protagonizada por Lucas Corso -quien, como indicó José María Pozuelo, «es un 'preAlatriste y preFalcó [protagonistas de diferentes novelas del autor]»- es para Pérez-Reverte «como el primer amor», que nunca se olvida: «Nunca he sido tan feliz como cuando escribí esta novela, yendo a Sintra o a París, sentándome, anotando y realizando por primera vez un ejercicio de documentación que después repetiría», recuerda el autor, quien reconoce no haber vuelto a leer desde entonces este homenaje a la literatura, especialmente a la obra de Alejandro Dumas.

Antes de la mesa redonda, Alexis Grohmann quiso dedicar unas palabras a 'El club Dumas' en una conferencia titulada 'Nadie que no haya combatido según las reglas lo consigue'. El profesor calificó la novela como «un clásico literario de las letras españolas» y uno de esos libros «a los que volvemos con fervor y descubriendo cada vez una frescura de la obra que no pierde en el tiempo. Esta es la mayor prueba de que efectivamente se trata de un clásico». Durante algo más de media hora, el teórico reflexionó sobre la importancia de esta novela en la literatura española y europea, que abrió, según el experto, «una vía europea del 'best seller' alejada del modelo estadounidense».

Una historia de aventuras, de espíritu libre, que Alexis Grohmann calificó como «la más generosa, noble, literaria y jubilosamente lúdica de Arturo Pérez-Reverte y una de las mejores a nivel nacional», indicó el catedrático en un encuentro que se mantuvo divertido y relajado.