Antonio Arco Juan Manuel Díaz Burgos conversa con sesenta influyentes y lúcidos pensadores, creadores y poetas en el libro'En qué estábamos pensando. Antes y después de la crisis', editado por el Cendeac. Ilustrada su portada por Álvaro Siza, los prólogos son obra de Francisco Jarauta, José María Pozuelo, Alberto Aguirre de Cárcer y Miguel Ángel Hernández A. C. Lunes, 16 octubre 2017, 11:52

Rotundo, afirmó: «Las patrias, las naciones y los dioses no merecen ningún respeto moral». Son palabras del filósofo bilbaíno Jesús Mosterín, fallecido el pasado 4 de octubre y una de las mentes más lúcidas, originales y generadoras de debate del panorama intelectual español contemporáneo. La entrevista con Mosterín es una de las sesenta que se recoge en el libro 'En qué estábamos pensando (Antes y después de la crisis. Entrevistas con pensadores, creadores y poetas)', del que es autor el periodista y crítico teatral de este diario, Antonio Arco, y que ha publicado, en su nueva colección 'Testimonios', el Cendeac (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo), dependiente de la Consejería de Cultura murciana.

El libro, cuya portada protagoniza un dibujo del arquitecto portugués Álvaro Siza -Premio Pritzker en 1992- realizado para esta publicación, cuenta con prólogos del filósofo Francisco Jarauta, el profesor y crítico literario José María Pozuelo Yvancos, el profesor y escritor Miguel Ángel Hernández, y el director de 'La Verdad', Alberto Aguirre de Cárcer, quien ha titulado su texto: 'Que lo disfruten'. Las entrevistas que integran la publicación, que arrancan temporalmente en los años previos a la crisis de 2008, fueron publicadas en 'La Verdad' -la mayoría-, así como en el dominical 'XL Semanal' y en otros diarios de Vocento, grupo de comunicación al que pertenece 'La Verdad'.

'En qué estábamos pensando', que incluye conversaciones con otros grandes ausentes como los también filósofos Julián Marías, Agustín García Calvo, Pedro Laín Entralgo y Eugenio Trías; los escritores José Hierro y Tomás Segovia; y el ensayista y crítico de arte Arthur Coleman Danto, se acerca a la vida y al pensamiento crítico de filósofos como Fernando Savater, Jorge Riechmann, Mario Bunge, Gustavo Bueno, Diego Sánchez Meca, Adela Cortina, Victoria Camps, Antonio Campillo, Emilio Lledó, Chantal Maillard...; escritores como Arturo Pérez-Reverte, Nelida Piñón, José Hierro, Francisco Brines, Caballero Bonald, Jorge Edwards, José María Álvarez...; artistas como Antonio López, Isidoro Valcárcel Medina, José Lucas, Manolo Valdés, Eduardo Arroyo, Juan Genovés, Ulay, Francisco Leiro, Cristóbal Gabarrón, Eva Lootz, Andrés Serrano, Santiago Sierra...; historiadores como Paul Preston y Fernando García de Cortázar; referente intelectuales como Sami Naïr, Francisco Rodríguez Adrados, Pedro Olalla...; arquitectos como Ricardo Bofill y Óscar Tusquets; y profesionales de gran prestigio como Luis Rojas Marcos, Aghata Ruiz de la Prada, Alberto Corazón, Fernando Castro Flórez y la cantante lírica Barbara Hendricks.

A propósito de 'En qué estábamos pensando', Miguel Ángel Hernández indica que «las entrevistas realizadas por Antonio Arco, desde el cambio de siglo hasta nuestros días, forman parte de la toma de conciencia del encuentro como lugar de producción de conocimiento». Unas conversaciones que muestran «el pensamiento desnudo de una extensa y relevante nómina de pintores, escultores, fotógrafos, filósofos, escritores, poetas, sociólogos...; creadores, en definitiva, de nuestro tiempo». Una galería de retratos «que ahonda en el corazón de un tiempo y de una sensibilidad particular, la de una época situada entre dos crisis, la crisis de las certidumbres de Occidente -tras el 11- S- y la del capitalismo global -tras la última gran recesión económica en la que aún estamos inmersos-».

A juicio del profesor y escritor, «'En qué estábamos pensando' es una mirada a ese tiempo entre dos tiempos, a ese momento en el que el mundo tal y como lo conocíamos comenzaba a derrumbarse. Es la crónica de un presente que se resquebraja y que no encuentra el modo de reconstruirse. Y esta crónica particular se muestra a través de los ojos de algunas de las figuras más distinguidas del arte y el pensamiento internacional». «Figuras -destaca- a las que Antonio Arco sabe confrontar con su yo más auténtico e interior. Porque si, por encima de cualquier otra cosa, algo caracteriza el proceder de Arco es precisamente esa pericia para hacer aflorar el lado más auténtico y esencial del entrevistado. Sus preguntas nunca cortan la reflexión, sino que la hacen seguir hacia delante». Además, prosigue, «aunque estas entrevistas surgen en el contexto periodístico, su formato y su alcance trascienden, con mucho, lo que podríamos entender por 'periodismo'. Están -continúa explicando- en un espacio más allá de la información. Me atrevería a decir que ese espacio es el de la literatura. Arco es un escritor». «Un narrador -precisa- que se hace a un lado y deja hablar al otro. Uno percibe en sus entrevistas una pulsión literaria, no sólo en la belleza y estilo de la prosa, sino también en el modo en el que son descritos los personajes, las atmósferas, o incluso el ritmo de las conversaciones. Arco convierte al entrevistado en un personaje de novela -sin restarle realidad-, lo describe con pinceladas precisas y líricas, busca a la persona debajo del artista, del músico, del filósofo. Tiene una capacidad excepcional para hacer emerger el yo más íntimo del entrevistado. Es un fotógrafo de desnudos. De desnudos interiores».

Advierte Hernández de que «cuando fueron realizadas, estas entrevistas hablaban a los lectores de ese día. Sin embargo, ahora, reunidas en este libro, más allá de la pura contingencia y urgencia del momento, esas entrevistas se despegan de la pura actualidad y se proyectan en el tiempo, adquiriendo una lectura diferente». «Y esta -destaca- es una de las v irtudes de este libro de entrevistas, que nos sirve como mapa de un tiempo. O mejor, de dos tiempos. Porque este libro recopila una época, y también los rescoldos de otra. Es, así, un quiasmo, un libro en el umbral. Durante el periodo que abarcan estas entrevistas, el mundo se transformó, se volvió convulso. Las torres gemelas, la guerra de Irak, el choque de civilizaciones. Se podría decir que las entrevistas comenzaban a vislumbrar un nuevo estado del mundo. Leerlas ahora es ver cómo nos posicionábamos ante esas transformaciones». El libro, cree Hernández, «anticipa muchos de los problemas posteriores. Visto desde hoy, muchas de las intuiciones de pensadores y artistas resultan casi oraculares. Por poner sólo un ejemplo, en 2004 el artista Ulay advierte de la situación económica de Europa y de cómo en breve el sistema de hipotecas va a explotar y va a producir una crisis económica como la que vimos llegar años después».

No se trata de que «los entrevistados fueran profetas, sino que muchos de ellos supieron ver la situación que se nos iba a venir. Cuando alguien pregunta '¿en qué estábamos pensando?', hay que responder que muchos de los entrevistados estaban pensando que vivíamos en un instante de peligro, que estábamos a punto de naufragar en medio de una ilusión». Y «leer este tiempo desde el tiempo presente nos hace ahora pensar a los demás: ¿hacia dónde estábamos mirando? ¿Por qué no escuchábamos esas voces? ¿A quién le hablaban? Parece curioso, pero lo cierto es todo lo que ocurrió después estaba siendo advertido. ¿Por qué no supimos escuchar? ¿Por qué no quisimos escuchar?».

'En qué estábamos pensando' está lleno de «mentes lúcidas, de ojos que miran más allá de su tiempo, de bocas que dicen aquello que no siempre estamos dispuestos a oír. Escucharlos ahora, a través del tiempo, quizá nos sirva para mirar a nuestro alrededor con otros ojos, con otra actitud, para prestar atención a quien dice verdad aunque diga sombra, y sobre todo para agradecer a quien, como Arco en estas conversaciones, hace posible el florecimiento de la palabra del otro».

«¿En qué estábamos pensando? ¿Qué carajo ha pasado? En este libro no hay una frase, sino muchas, esperándonos para darle un poco de sentido a una época de nuestra existencia que ha sido un inquietante tránsito hacia no se sabe qué. Una obra repleta de pistas y pasadizos secretos para averiguar cómo hemos llegado hasta aquí y a dónde diablos nos dirigimos». Son palabras de Alberto Aguirre de Cárcer escritas tras la lectura del libro de Antonio Arco, quien creó y dirigio el ciclo de pensamiento 'La nueva Torre de Babel' (Fundación Cajamurcia, 2003-2009). Parte de su trabajo periodístico -entrevistas, artículos de opinión y críticas teatrales- se caracteriza por llegar a los lectores acompañado de las ilustraciones y fotografías realizadas expresamente por creadores como Manolo Valdés, Andreu Alfaro, Eva Lootz, Nacho Criado, Toni Catany, Pedro Cano, Gonzalo Sicre y Ángel Haro.