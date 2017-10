Impresiones desde la Atalaya

Este volumen recoge una selección de entrevistas realizadas por Antonio Arco a lo largo de estos últimos años, un trabajo de excepcional interés. Las entrevistas firmadas por él tienen un carácter particular. De entrada, siempre aparece una secreta fascinación personal, que decide el punto de partida. Una curiosidad personal que se apoya en una amplísima cultura, unida a un generoso talante a la hora de establecer el diálogo. Antonio Arco traza una especie de juego personal de opiniones, preguntas y situaciones de las que el entrevistado no puede sustraerse, dando lugar a un diálogo en el que discurren los tiempos del otro, de su memoria y recuerdo. Pero también el juego más difícil de las posiciones ideológicas frente a los hechos o las novedades de la época, esos cambios que el mundo actual lleva consigo y que no dejan de interrogarnos. Hay algo que me atrevo a llamar ético en sus entrevistas y que tiene que ver con su forma de preguntar. En ellas, el diálogo consigue discurrir como si de un viaje se tratara, de orilla a orilla, registrando en la voz los ecos de fragmentos sueltos, los que la vida pone en juego y abandona. No importa quién es el interlocutor, lo que cuenta es la actitud, esa posición con la que nos acercamos y escuchamos al otro.

En todas estas conversaciones asoma el temblor humano que el diálogo nos trae, junto a la emoción de quien descubre que la vida del otro no es otra cosa que esa errancia de hechos varios que se cruzan en el camino de los encuentros, pasiones e ideas que se dan la mano en el tejido, siempre frágil, que es la vida. Todo ello al ritmo de un personal estilo de conversar, que asegura a Antonio Arco la fortuna de una valiosa escritura impresionista sobre el mundo actual, visto desde la atalaya que él mismo ha construido para llevar a cabo su trabajo de lúcido observador, marcado por una fructífera impaciencia, aquélla de quien sabe que las preguntas son nuestra gran riqueza, y que las respuestas hay que buscarlas en el diálogo.