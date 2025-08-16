La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Obras escogidas (año 5): patrimonio de la Región de Murcia

Venus de Bullas, una obra de Chelete Monereo y un pórtico almohade

Una selección de piezas de arte y bienes para seguir descubriendo (y apreciando) la Comunidad

Rafael Fuster Bernal

Rafael Fuster Bernal

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:33

  1. Venus de Bullas MAM. Museo Arqueológico de Murcia

    Venus halladas al arado

Podría componerse una singular antología de esculturas descubiertas entre surcos; obras del pasado que aguardaran su segunda vida bajo las herramientas del campo. La Dama ... de Elche apareció fortuitamente durante unas excavaciones, al igual que esta Venus de Bullas, encontrada durante labores agrícolas en la villa romana de Los Cantos. La escultura era parte de la decoración de una villa de época imperial, dentro de lo que se conoce como escultura ideal. Imágenes atemporales concebidas para embellecer patios, jardines o estancias nobles. La Venus de Bullas -esculpida para ser contemplada casi de frente- está erguida, con la pierna derecha ligeramente flexionada. El manto, algo tosco, no se ciñe al cuerpo, sino que cae suelto dejando al descubierto el mons pubis -del latín montículo púbico, también conocido como mons Veneris o el «monte de Venus». Diosa del amor y de la belleza, del deseo y la fertilidad, era también -en su versión romana- protectora de los jardines, de la victoria e incluso del comercio carnal (de ahí viene el término 'enfermedades venéreas'). Se le consagraba el quinto día de la semana, el dies Veneris, el viernes. A veces basta un golpe de arado para que el tiempo despierte. Y al contemplarla hoy en el Museo Arqueológico de Murcia, podemos imaginarla aún bajo tierra, dormida durante siglos, esperando su renacer.

