El Carnaby del Mar Menor María Aitdaoud con uno de sus maniquíes con modelos que encantan a las británicas en Pink Kiss. En el 'Little Britain' de Los Narejos se puede beber pintas en una taberna irlandesa, comer en un indobritánico y comprar modelos impensables en Pink Kiss

Nubes olorosas de curry y cardamomo te atrapan al mediodía si atraviesas la avenida Río Nalón de Los Narejos. En esta calle peatonal con predominante acento inglés se han impuesto los restaurantes indobritánicos que tanto gustan a los británicos como herencia de su pasado colonial, y esta barriada marmenorense ya huele más como Westbourne Grove que a chiringuito playero. A lo largo de los 260 metros de la avenida, se concentran restaurantes mexicanos, asiáticos, indios y, por supuesto, los especializados en 'fish&chips', ya que a los súbditos de Isabel II les apasionan las cocinas mundanas como herencia de su pasado colonial. Pasada la hora del 'breakfast' con judías, el mundo se extiende en su mantel, desde un pollo Massala a unas fajitas picantes, de un partenón griego al pato laqueado pekinés. Para degustar menús indios, en Curry Leaf o Spicy&Herbs, aunque a pocos metros puedes elegir entre el sushi del Run o los burritos del Delish.

Los platos clásicos ingleses es más fácil encontrarlos en el Penny Farthing, el Tandoor o el Pasty Shak, donde una ración de pudding puede hacer sentir a Theresa May como en casa fuera de la isla.

Quién María Aitdaoud, dueña del singular comercio de Los Narejos por nombre Pink Kiss. Qué Por difícil que pueda parecer, también existe una moda inglesa. Dónde En la avenida Río Nalón de Los Narejos. Observación «Este año ha bajado mucho el turismo extranjero por los vuelos perdidos con el cambio del aeropuerto».

Uno de los clásicos es la taberna irlandesa The Celtic, amable ambiente guiri y buena cerveza, que abre durante todo el año. En Nochebuena las clientas lucen diademas con renos balanceantes aunque aprieten más de 20 grados a la sombra. En pleno julio los rigores del calor son inclementes, y los de piel de tiza adquieren tono de carabinero de Huelva en la subida desde la playa -en línea recta hacia el este- hasta las terrazas donde sirven las pintas.

«No sé por qué, a las españolas no les sienta tan bien [mono plisado de pata holgada]»

Entre el colorista mapa gastronómico de pizzerías y cadenas americanas, como el Route 66, se mantiene desde hace años la variada cocina internacional del Bistro Heming Way. Sobre algunas mesas, espera a otro lector aburrido la biblia periodística de los 'british', el Daily Mail, cuya morbosa mancheta informa de un abuso sexual «con monstruosas fantasías» y del paroxismo de Boris Johnson y el 'Brexit'. En esta calle nadie sabe nada de localismos banales.

Inmobiliarias, servicios de conexión a internet y peluquerías cubren bajo las palmeras las posibles necesidades que puedan tener los turistas ingleses en el 'carpe diem' murciano. Por difícil que pueda parecer, también hay moda inglesa. En Pink Kiss, ellas encuentran las vaporosas prendas para el trote playero y ellos, algunas camisas de oficinista en vacaciones. «Bueno, alguna vez un señor se ha llevado para él alguna blusa de señora», revela María Aitdaoud, la dueña de este singular comercio con trajes que no encontrarías en ningún otro muestrario al sur de Cornualles. «Hay fábricas en España que hacen ropa al gusto inglés, y aquí vivimos de ellos, aunque este año ha bajado mucho el turismo extranjero por los vuelos perdidos con el cambio del aeropuerto», explica María.

El modelo que hace furor este año entre las británicas es un mono plisado de pata holgada y volante superior cuya rareza deja sin palabras. También lo hay en corto, aún más inaudito. «No me imaginaba que iba a gustar tanto. Pero solo les queda bien a ellas. No sé por qué, pero a las españolas no les sienta bien», muestra asombrada su colección del lila al amarillo. Lentejuelas, transparencias, pedrerías y tiesas organzas encajan en el incomprendido gusto inglés. A nadie sorprendería ver entrar a Camilla Parker de incógnito a por un 'outfit' veraniego, aunque esta mañana se acerca a buscar modelito una compatriota con pasmoso parecido y similar edad, que se lleva al probador un escotado vestido turquesa ribeteado de perlas. Sin duda, una ocasión especial. María comenta la educación y el poder adquisitivo de las inglesas, que no suelen mencionar el 'Brexit', cuando se escuchan unos gritos, y la doble de la duquesa de Cornualles sale despavorida del probador gritando «¡open, open, open, please!», señalando con desespero la cremallera hasta recuperar el aire.