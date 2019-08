Bajo las potentes fauces del tiburón Bajo el océano.Una niña duerme en el túnel del Oceanogràfic, bajo el acuario de tiburones y mantarrayas. / :: F. O. Mary Montaña Pasar una noche entre escualos y disfrutar en familia de una experiencia diferente, eso es lo que propone el Oceanogràfic de Valencia PEPA GARCÍA Sábado, 10 agosto 2019, 18:24

Conocer en profundidad la vida marina y todo aquello que atesoran los fondos oceánicos en todas sus latitudes y longitudes es posible sin calzarse las aletas, ponerse las gafas de bucear ni mojarse en la mar salada. Lo pueden hacer en Murcia, acercándose a visitar Aquarium, el acuario de la Universidad de Murcia; unas instalaciones dedicadas a la investigación que ofrecen un pequeño, aunque variado y significativo, muestrario de los océanos Índico y Pacífico, los mares Caribe, Rojo y Mediterráneo y, por supuesto, del Mar Menor.

Sin embargo, aprovechando que es tiempo de vacaciones y que viajar siempre enriquece (además de que durante el mes de agosto el Aquarium permanecerá cerrado), les animo a que hagan las maletas y se decidan a disfrutar en familia de una experiencia diferente: pasar una noche entre tiburones. Solo tienen que ir a Valencia y apuntarse a la actividad que propone el Oceanogràfic.

Cojan saco de dormir, almohada, pijama, zapatillas, bolsa de aseo, ropa de cambio, linterna, repelente de mosquitos y toda su curiosidad, y métanlo todo en su mochila para disponerse a conocer a fondo a algunos de los animales vivos que más tiempo llevan sobre la faz de la tierra, los escualos. Unos seres fascinantes que ya existían en tiempos de los dinosaurios y que, si los humanos no acabamos por extinguirlos, seguirán en ella millones de años más.

La experiencia, para niños mayores de 4 años, empieza a las ocho de la tarde, cuando el personal del Oceanogràfic recibe al grupo participante y da inicio a la primera actividad: una 'yincana' en la que niños y padres navegarán por todos los mares del Oceanogràfic descifrando mensajes escondidos para descubrir los misterios que oculta la vida marina. Si tienen suerte, quizá puedan ser testigos del espectáculo de Las Noches del Oceanogràfico, donde, de la mano de Nerea, aprenderán a desaprender lo establecido sobre los tiburones y otras criaturas marinas a ritmo del 'Imagine' de The Beatles y en compañía de los delfines del Oceanogràfic.

Cuando el deseo de aprender, ver y descubrir ya no silencie el rugir de tripas, llegará la hora de cenar. Una velada en grupo que se prolongará hasta el momento de tumbarse en el largo túnel, bajo los afilados dientes de los escualos, y plegar la oreja. No sin antes tratar de resolver el enigma del sueño de las más de 20 especies de tiburones: ¿duermen o no?, ¿descansan o nadan hasta el infinito y más allá?

Cuando las luces se apaguen y los párpados se cierren irremediablemente, sueñen con el vuelo elegante de las mantarrayas y siéntanse unos privilegiados por compartir una noche con unos animales fascinantes.

Ya por la mañana, cuando a las ocho toquen diana, se hayan lavado la cara y preparado para un nuevo día, cojan energía en el desayuno y dispónganse a disfrutar de todos los hábitats del Oceanogràfico con una mirada distinta, la que les aportará haber compartido 'cama' con los increíbles tiburones y haber visto sus fauces tan cerca.