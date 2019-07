Tosta de humus con garum

Señor, ¡cuántos aperitivos con los vecinos o cenas con los amigos en casa ha solucionado una tarrina de humus de esas del súper! Bueno, hoy les propongo que superemos esa fase y hagamos nosotros esta deliciosa pasta de garbanzos y sésamo y que la combinemos con otro producto de gran tradición e historia mediterránea: el garum. No. No el que hacían los romanos. No soportaríamos ni siquiera olerlo. Pero en Murcia se produce una versión actualizada que tiene su potencia. El humus: al vaso de la trituradora unos garbanzos cocidos (valen los de bote, bien lavados), un diente de ajo, un pellizco de cominos, unos golpes de pimentón, un chorrito de aceite, otro de zumo de limón, unas gotas de aceite de sésamo (ojo, no pasarse, que es muy bestia) y una cucharada sopera de tahín, que es esa pasta de sésamo molido. Un poco de agua y a triturar bien hasta lograr una puré sedoso y untable. Iremos corrigiendo de sal mientras lo vamos triturando. Lo extendemos sobre galletas saladas o 'crackers'. Encima de cada uno colocamos una banda a lo largo con el garum. Cuidado también, que es potente, una explosión de mar en la boca. Y para suavizar y aromatizar el conjunto, colocamos por encima unas hojitas de apio. Unos golpecitos de polvo de pimentón por encima y a quedar como unos 'foodies' cualesquiera.