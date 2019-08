Sienten los años que tienen? O por el contrario ¿el espíritu que habita en sus cuerpos es bastante más joven que ustedes?

Rastreando las redes el otro día, me apareció uno de esos juegos chorras que, a base de preguntas, calculan tu edad mental. Y me llena de orgullo y satisfacción contarles que mentalmente tengo 23.

Todavía oigo las ovaciones y los aplausos en mi interior, orgullosa por el resultado, cuando en realidad 41 años tengo.

Nunca me ha importado la edad, es más, me gusta cumplir años, pero déjenme que les cuente algo.

Estaba yo tan feliz disfrutando del concierto de los Strokes en Bilbao, cuando saqué mi móvil para mandarle un vídeo a mi compañera de fatigas festivaleras (que en esta ocasión no me había podido acompañar), cuando un millenial (persona nacida entre la década de 1980 y el inicio de la década de 2000) se me acercó, miró la pantalla de mi móvil y dijo: «Tienes las letras de WhatsApp de persona mayor».

Mi reacción, de primeras, fue reírme, pero siguió: «Quizás si tienes más de cuarenta, tengas presbicia». Decidí guardar mi móvil, echando humo interior y blasfemando un poco en arameo mientras sonreía de manera forzada y le dejaba con la palabra en la boca, y sí, lo reconozco, llevo el tamaño de las letras GRANDES, y qué.

Entiendo que no era una táctica para ligar, sino mal futuro le auguro.

O como cuando mi querida Ana Viguri sacó su móvil en otro festival para leer un mensaje, apartándoselo a tal distancia, que 'otro nene' que pasaba por delante pensó que se estaba haciendo un selfi.

Pues saben lo que les digo, larga vida a las VEJESTOGROUPIES: señoras de más de 40 que disfrutan los festivales de música, eso sí, nada de campings, y demás penurias, que ya no estamos para según qué cosas. Fuera prejuicios, háganme caso.

Salud y rock and roll.