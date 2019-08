Si todos los días fuesen domingo

¿Qué harían si todos los días de su vida fuesen domingo como en SugarCandy Mountain en el libro 'Rebelión en la Granja' de George Orwell?

Hace unos días me hiceron esta pregunta y les prometo que todavía sigo haciendo planes. Por supuesto, antes de que dejen volar su imaginación, tengan en cuenta que los sueños no tienen límites, así que déjense llevar.

Mi cabeza en lo primero que pensó fue en una playa, bucear, comer marisco con los dedos, escuchar a Portishead... en Filipinas y, mientras preparaba la escapada playera, mi cabeza se llenó de obras de arte que me encantaría ver a solas, a puerta cerrada, tomando un vino, descalza, por ejemplo empezando por el Louvre. O tumbada bocarriba viendo la Capilla Sixtina, mientras suena Viva Suecia, o 'El beso' de Hayez de la Pinacoteca de Breda. Sé que puede sonar estomagante, pero es mi sueño, así que déjenme que no le ponga puertas al campo.

Vería 'Tosca' en el Metropolitan de New York, 'West Side Story' en Broadway, o viviría mil domingos en un concierto de Vetusta Morla.

Me perdería en algún bar de Camden Town, o vería contigo la aurora boreal.

Una vida llena de domingos..., suena bien, ¿no creen?¿No les parece un ejercicio maravilloso para dejar la imaginación a su aire, pensar a todos los sitios a los que acabamos de ir solo con una simple pregunta?

Estuve en una cena con amigos y no pude evitar hablar de ello. Algo llamó mi atención cuando Gloria dijo que «los domingos siempre provocan tristeza o melancolía». Y es cierto, pero jugar con lo inventado mezclado con lo cotidiano me hace no ver los domingos con esa melancolía de la que hablaba mi gran amiga. Me llevan a dejar volar la imaginación y sonreír con cada planazo. Me llevan a salir de la cruel rutina y deshumanización en la que parece que nos hemos instalado; dejo la mente en blanco y el mundo se para. Me llevan a pensar cada día, vivir en Sugar Candy Mountain.

¿Les apetece hacer el ejercicio si todos sus días fueran domingo? Qué harían...