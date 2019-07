Ádiós Capitán Etienne

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais»... Partidos políticos que no son capaces de ponerse de acuerdo para trabajar por y para los ciudadanos, o comportamientos de patio de colegio que solo perjudican a los mismos, nosotros.

Y mientras esto sucede, se van los buenos...

Hace una semana les mencionaba a Roy Batty (replicante de Blade Runner), interpretado por Rutger Hauer, en mi viaje al futuro de la semana pasada. Y esta semana se marchaba a los 75 años.

Interpretó una de las escenas más conocidas del cine contemporáneo y cuyo monólogo final, «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir», ha sido repetido en infinidad de ocasiones para recordarle en redes y brindarle un merecidísimo homenaje estos días.

Pero si me permiten, este rubio de ojos turquesas me cautivó en 1985, en 'Lady Halcón', su segundo trabajo cinematográfico (tras 'Blade Runner'), ambientado en una época de magia y aventuras, cuya trama es una historia de amor maldita por un terrible hechizo: ella se convertirá en halcón durante el día y él en un acechante lobo gris por la noche. Eternamente unidos y separados. Pareja interpretada por Hauer y Michelle Pfeiffer, todo un clásico de fantasía ochentera, muy en la onda de 'La Princesa Prometida'.

Un día sin su noche y una noche sin su día, película con todos los ingredientes para atrapar frente a la televisión a esta romántica, disfrazada de canalla que les escribe.

No teman, no les haré spoiler.

Les propongo un planazo para cualquier noche de verano: una cena en compañía, un vino, denle al play y descubran, la historia de amor fantástico de Isabeau D'Anjou y el Capitán Etienne Navarre.