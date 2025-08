Sara Baras: «En mi función 'Vuela', hay una forma de bailar que mira al cielo»

Como un ave que migra hacia lugares más cálidos donde desplegar sus alas, Sara Baras (San Fernando, Cádiz, 1971) retorna al Cante de las Minas ... de La Unión. La bailaora, Premio Nacional de Danza (2003), anidará este sábado por la noche, a las 23.00 horas, en el Antiguo Mercado Público de los mineros para batir su último espectáculo, 'Vuela', que trina cantos de recuerdo y celebración. 'Vuela' es el homenaje íntimo y maduro de la isleña a Paco de Lucía. Y qué mejor manera de hacerlo que a través del arte que desprende una Sara Baras convertida en sobrina del maestro de la guitarra. El autor de 'Entre dos aguas' la adoptó en una broma cariñosa, ya para siempre, cuando se enteró de que la artista trató de colarse en una de sus funciones en Tokio. La gira festeja, además, las bodas de plata de su compañía en forma de juerga flamenca que taconeará los escenarios de la península hasta finales de diciembre, culminando su última fecha en París, antes de emprender vuelo una vez más hacia destinos internacionales. Ocasiones no faltarán para seguir los flecos del mantón de Sara Baras, después de agotar entradas en La Unión.

–¿Qué significa bailar en el Cante de las Minas de La Unión?

–Bailar en este festival es un verdadero honor. Es un lugar sagrado para nuestro arte y formar parte de él me llena de emoción y responsabilidad. Me hace doble ilusión pensar que la primera vez que estuve fue en el año 97, y me ha visto crecer a lo largo de estos años. Agradezco de todo corazón tanto cariño.

–Ha actuado en varias ocasiones en el festival, guarda entonces buenos recuerdos...

–Sí, he tenido la suerte de actuar en muchas ocasiones y guardo recuerdos superbonitos. El público tiene una sensibilidad especial y se entrega con el corazón. La Región de Murcia me encanta: su luz, su gente y, por supuesto, su afición al flamenco. Siempre me he sentido muy querida. ¡Me encanta!

–En la Región de Murcia hay una buena tradición flamenca. ¿En qué cree que se distingue de otros lugares?

–Lo que distingue al Cante de las Minas es su profundo respeto por las raíces, su dedicación a preservar y dar valor a los cantes mineros, a esa parte tan auténtica del flamenco. Este festival tiene su propia alma y un sello inconfundible, lleno de verdad y emoción.

–¿Qué ofrece el espectáculo del baile entre el resto de categorías del festival (el cante, la guitarra y los instrumentistas)?

–El espectáculo de baile es una propuesta visual donde el cuerpo y la presencia toman protagonismo. Es el resultado de lo que la música nos hace sentir. La música y el baile están al mismo nivel, trabajando en equipo para emocionar con una puesta en escena cuidada, belleza en cada detalle y coreografías que hacen visible el sonido. El baile es lo que la música provoca cuando entra en el alma.

–¿Qué nos puede contar del espectáculo 'Vuela', que trae en esta ocasión?

–'Vuela' es un homenaje lleno de amor y respeto al maestro Paco de Lucía y, a su vez, celebra el 25 aniversario de la compañía. Es un viaje desde la admiración, desde el arte y desde el recuerdo. Señalando el agradecimiento al maestro y la evolución que hemos tenido a través de su influencia. 'Vuela' cuenta con un equipazo bestial, podría señalar la música del guitarrista y director musical Keko Baldomero, acompañado por seis magníficos músicos, un cuerpo de baile maravilloso; la preciosa iluminación de Óscar Gómez de los Reyes o el vestuario de Luis F. Dos Santos. Y en este caso es doble regalo poder disfrutar en La Unión del genial cantaor Matías López, que fue Lámpara Minera 2019.

–¿Qué distingue a 'Vuela' de otras funciones en su carrera?

–Este espectáculo es distinto porque nace desde otro lugar. Hay madurez, hay agradecimiento, y hay una forma de bailar que mira al cielo. La evolución de estos 25 años nos ha hecho crecer, y eso se siente en cada paso. Ya no se baila solo con los pies: se baila con la vida. Y lo que lo hace único es que cada detalle está creado pensando en el maestro.

–¿Qué significó Paco de Lucía para usted?

–Paco fue y sigue siendo una guía. Un maestro en todos los sentidos: por su arte, por su visión, por su entrega. Fue una revolución en el flamenco y, a la vez, un ser inteligente, humilde y generoso. Tener la suerte de compartir momentos con él es algo que me marcó para siempre.

–¿Qué sensaciones experimenta cuando baila por el maestro?

–Siento respeto, emoción, y una conexión muy profunda. Es como hablarle desde el alma llena de admiración y agradecimiento, es como abrazar su música. Todos vivimos este homenaje como un regalo lleno de intensidad, gratitud y mucho amor.

–¿Hasta cuándo seguirá con el espectáculo 'Vuela' y a qué lugares lo va a llevar?

–Ahora mismo creo que a 'Vuela' todavía le queda un año por delante. Llevamos 127 funciones y llegaremos a las 200. Por supuesto, aquí quien manda es el público, que es a quien nos debemos, y mientras lo sienta y lo quiera, seguiremos volando. Nos queda una tercera temporada en Madrid, que me hace muchísima ilusión –en el Teatro EDP Gran Vía, en septiembre y octubre– y también nos esperan ciudades como Nueva York y Miami. La gira nacional es increíble y la parte internacional está muy potente, así que estamos muy felices.

–¿Tiene previstos ya nuevos proyectos?

–Vamos a terminar la gira de 'Vuela' como Dios manda, y ya estamos soñando con el siguiente espectáculo. No puedo adelantar nada aún, pero sí puedo decir que mis proyectos siempre estarán ligados al arte y al corazón, apoyando también a la asociación de Mi princesa Rett [que apoya a familias con niñas diagnosticadas con esta enfermedad congénita con compromiso neurológico], de quien tengo el honor de ser madrina.