Jane Birkin, icono de la cultura pop, llena de nostalgia el Parque Almansa

Cantante, actriz y modelo, icono de la cultura pop del siglo XX, Jane Birkin abrió anoche la 50 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier interpretando una selección de canciones escritas para ella por Serge Gainsbourg, con el que formó la pareja más 'cool' de los años 70 en Francia. Juntos grabaron la célebre 'Je t'aime moi non plus', que no figuraba en el repertorio del concierto, basado en su disco 'Birkin-Gainsbourg, le Symphonique', en el que cantó acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Virginia Martínez.

El disco dio lugar a la gira con la que Jane Birkin aterrizó en San Javier con 21 títulos, «los más tristes» de Gainsbourg, que nunca dejó de componer para ella tras su separación y hasta su muerte en el año 1991.