El público ocupó todas las localidades del Auditorio Parque Almansa de San Javier para disfrutar de El Brujo. Pepe H

El Festival de San Javier cierra una 55 edición redonda con casi 23.000 espectadores

Alexia Salas

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:23

El San Javier Fest, que patrocina LA VERDAD, culminó este año un aniversario tan redondo como el balance de espectáculos. Una cifra afortunada, nada menos ... que 55 años, que son el eco de una historia ya madura de encuentros con el teatro de un público que en esta edición ha confirmado su fidelidad. Casi 23.000 espectadores han pasado por taquilla en las 9 funciones del auditorio Parque Almansa y las dos del Teatro de Invierno. Se suma el numeroso público que ha seguido los cuatro espectáculos gratuitos de calle. En total 15 noches de artes escénicas, con un concierto inaugural gratuito de la soprano Pilar Jurado con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Lola Herrera, Lluís Homar, Nathalie Poza y Pablo Derqui son algunos de los intérpretes que han elevado el listón de este año, junto a directores como Declan Donnellan o Beatriz Jaén. El humor atrevido, sello de Ron Lalá, y lo más sublime de la danza de vanguardia, la inspiración de Marie Chouinard. El Grupo de Teatro San Javier, heredero del equipo fundador del Festival, optó por un valiente montaje escrito y dirigido por uno de sus integrantes, Juan Antonio Navas.

