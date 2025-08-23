El Festival de San Javier cierra una 55 edición redonda con casi 23.000 espectadores

El San Javier Fest, que patrocina LA VERDAD, culminó este año un aniversario tan redondo como el balance de espectáculos. Una cifra afortunada, nada menos ... que 55 años, que son el eco de una historia ya madura de encuentros con el teatro de un público que en esta edición ha confirmado su fidelidad. Casi 23.000 espectadores han pasado por taquilla en las 9 funciones del auditorio Parque Almansa y las dos del Teatro de Invierno. Se suma el numeroso público que ha seguido los cuatro espectáculos gratuitos de calle. En total 15 noches de artes escénicas, con un concierto inaugural gratuito de la soprano Pilar Jurado con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Lola Herrera, Lluís Homar, Nathalie Poza y Pablo Derqui son algunos de los intérpretes que han elevado el listón de este año, junto a directores como Declan Donnellan o Beatriz Jaén. El humor atrevido, sello de Ron Lalá, y lo más sublime de la danza de vanguardia, la inspiración de Marie Chouinard. El Grupo de Teatro San Javier, heredero del equipo fundador del Festival, optó por un valiente montaje escrito y dirigido por uno de sus integrantes, Juan Antonio Navas.

El palmarés En la elaboración de este palmarés, que destaca lo más sobresaliente de la 55 edición del Festival de San Javier, han participado Alexia Salas, Marina Peñaranda, Pedro Martínez y Antonio Arco

Mejor espectáculo teatral 'Memorias de Adriano', de Marguerite Yourcenar, en versión de Brenda Escobedo (Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatre Romea)

Mejor actriz Lola Herrera ('Camino a la Meca')

Mejor actor Lluís Homar ('Memorias de Adriano')

Mejor actriz de reparto Goizalde Núñez ('Los dos hidalgos de Verona')

Mejor actor de reparto Jorge Basanta ('Los dos hidalgos de Verona')

Mejor escenografía José Novoa ('Memorias de Adriano')

Mejor iluminación Pedro Yagüe ('Memorias de Adriano')

Mejor música original y espacio sonoro Tagore González ('Memorias de Adriano')

Mejor vestuario Marie Chouinard ('Magnificat' y 'Le sacre du printemps', de la Compañía Marie Chouinard)

Mejor dirección Beatriz Jaén ('Memorias de Adriano')

Mejor espectáculo revelación 'Magnificat' y 'Le sacre du printemps', de la Compañía Marie Chouinard (Danza)

Premio especial del jurado Álvar Nahuel, por su creación coreográfica e interpretación en 'Memorias de Adriano'

Récord de abonos

El Festival costero cuenta con la fama cosechada en años anteriores, lo que le ha proporcionado un récord histórico de 300 abonados. El auditorio ha registrado este agosto más llenos que nunca, no solo en las obras estelares, como 'Memorias de Adriano' o las dos noches repletas de público para 'Camino a la Meca', sino también con El Brujo o en 'Numancia'.

Para el director del Festival y concejal de Cultura, David Martínez, «el San Javier Fest tiene un impacto económico indirecto que multiplica por tres la recaudación directa de taquilla, que supera los 150.000 euros».

Sin contar ayudas externas, como la de la Comunidad Autónoma, los patrocinios y convenios, que ayudan a sostener uno de los eventos culturales más relevantes del verano en la Región, el presupuesto ronda los 350.000 euros. «Creemos en el poder sanador de la cultura, pero también en sus beneficios económicos para el sector turístico, la hostelería y el comercio del municipio», destaca el director.

Las noches del Parque Almansa se han convertido en una experiencia. El público se ha encontrado en el acceso principal del auditorio una enorme calavera dorada de Yorik, en la mano de Hamlet, que ha generado cientos de 'selfies' y difusión en las redes sociales.